Ο Δεκαπενταύγουστος, η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, αποτελεί για τον νομό Τρικάλων μια από τις κορυφαίες θρησκευτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

Σημαντικές εκκλησίες και μοναστήρια τιμούν την γιορτή με ιδιαίτερη κατάνυξη:

Ι.Ν. Παναγίας Επισκέψεως, Τρίκαλα : Ο κεντρικός ναός της πόλης, όπου ο εορτασμός περιλαμβάνει όρθρο, θεία λειτουργία, πανηγυρικό εσπερινό, αρτοκλασία και παρακλήσεις.

Γυναικεία μοναστήρια : Οι μονές της Παναγίας σε Βυτουμά, Κορμπόβου, Γκούρας και Σταγιάδων συγκεντρώνουν πιστές που συμμετέχουν σε θεϊκές ακολουθίες και λιτανείες.

Παλαιοχριστιανικός ναός Κοιμήσεως, Καλαμπάκα : Μνημείο με ιστορική αξία, όπου τελούνται λειτουργίες συνοδευόμενες από παραδοσιακά πανηγύρια σε τοπικό χαρακτήρα.

Εκκλησία Παναγίας Μύκανης (Παλιοπαναγιά), Βλαχάβα: Γνωστή για ένα μοναδικό έθιμο: κατά τη Θεία Λειτουργία της 15ης Αυγούστου, "αναβλύζει" αγιασμό – θεωρούμενο θαυματουργό νερό.

Έθιμα του εορτασμού και τοπική παράδοση

Ο Δεκαπενταύγουστος και στα Τρίκαλα είναι γνωστός ως το «Πάσχα του καλοκαιριού», με εκλεκτά τοπικά χαρακτηριστικά: