Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφτηκε στις 30 Μαΐου 2025. Σκοπός της συνεργασίας είναι η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Κοινοβουλίου, με εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Επιπλέον, η Βουλή καθίσταται ο πρώτος φορέας του Δημοσίου που στηρίζει το Εργοστάσιο Τεχνητής Νοημοσύνης «Φάρος», παρέχοντας το αρχείο και το καθημερινά παραγόμενο έργο της για την ανάπτυξη ενός ελληνικού γλωσσικού μοντέλου.

O Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε πως: «Ως Υπουργείο στηρίζουμε τη Βουλή των Ελλήνων με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιούμε, με στόχο αφενός τη διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού έργου και αφετέρου την αναβάθμιση της επαφής των πολιτών με τις νομοθετικές διαδικασίες, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει ακόμη καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε, αλλά και τα αποτελέσματα της νομοθέτησης. Καθιστώντας τη νομοθεσία πιο προσιτή, αναβαθμίζουμε το επίπεδο της Δημοκρατίας».

Συνεχίζοντας, ο Δημήτρης Παπαστεργίου ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για τη συνεργασία. «Η Βουλή των Ελλήνων γίνεται ο πρώτος φορέας του Δημοσίου που στηρίζει με τα δεδομένα του το AI Factory «Pharos». Πέρα από την πρακτική χρησιμότητά της, αυτή η πρωτοβουλία έχει και τεράστια συμβολική αξία: η Βουλή συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής της χώρας για την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος των πολιτών. Επιπλέον, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη χρειάζεται ασφαλή και ανοιχτά δεδομένα. Σε αυτή την κατεύθυνση το σημαντικό έργο ψηφιοποίησης που έχει ήδη υλοποιηθεί και συνεχίζει να υλοποιείται, έρχεται να συνδεθεί με πρωτοβουλίες, όπως η συγκεκριμένη, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αξιοποίησης δεδομένων».

Από την μεριά του ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, χαιρετίζοντας την εγκατάσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε : «Η Βουλή αποδεικνύει ότι οι θεσμοί μπορούν να συνδυάσουν το βάρος της ιστορίας τους με την τόλμη της καινοτομίας». Όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Βουλής, «δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε το Κοινοβούλιο να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο, ψηφιακά ώριμο θεσμό, που θα παρέχει διαρκώς αναβαθμισμένη πληροφόρηση, μεγαλύτερη διαφάνεια και πιο άμεση επικοινωνία με την κοινωνία».

Ο Νικήτας Κακλαμάνης επεσήμανε με έμφαση ότι «αυτό που κάνουμε δεν είναι μια τεχνοκρατική άσκηση. Είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή: να φέρουμε τη Δημοκρατία πιο κοντά στον πολίτη και να δώσουμε σε όλους τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά στον Κοινοβουλευτισμό».

Ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε ότι συμμετέχει και ο ίδιος ενεργά στην υλοποίηση του έργου καθώς, όπως είπε, «η πρώτη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στη Βουλή θα αφορά την υιοθέτηση αυτοματοποιημένων εργαλείων για τη θεματική ταξινόμηση και διεκπεραίωση των εγγράφων της Ειδικής Γραμματείας του Προέδρου, για να δοθεί εξαρχής το σωστό μήνυμα και σε συμβολικό επίπεδο».

Η Βουλή στην ψηφιακή εποχή – Άμεσα η αναζήτηση του νομοθετικού έργου από τον πολίτη

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ολοκλήρωση της ψηφιακής μετάβασης της Βουλής θα δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να αποκτήσουν εύκολη και άμεση στοχευμένη πρόσβαση στην αναζήτηση στο νομοθετικό έργο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, σε ομιλίες και παρεμβάσεις, καθώς και στις εργασίες της Ολομέλειας και των Επιτροπών.

Το μνημόνιο συνεργασίας επικεντρώνεται σε 4 άξονες:

Την επεξεργασία, ανάλυση και αυτόματη τεκμηρίωση του κοινοβουλευτικού υλικού

Την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος της Βιβλιοθήκης της Βουλής

Την ανάπτυξη έξυπνου ψηφιακού βοηθού για την απάντηση ερωτημάτων πολιτών σε φυσική γλώσσα

Τη βελτίωση χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών της Βουλής μέσω της αυτοματοποίησής τους

Ειδικά στην πρόσβαση του κοινοβουλευτικού υλικού θα δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης ομιλητών, αγορητών και θεματικών όρων στο σύνολο του Κοινοβουλευτικού Αρχείου από το 1844 μέχρι σήμερα. Ως τώρα η αναζήτηση γίνεται χειρωνακτικά μέσα από την αναλυτική ανάγνωση των πρακτικών. Επίσης, μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι δυνατή η αυτόματη περικοπή των βιντεοσκοπημένων ομιλιών.