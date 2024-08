Ημερολόγιο Ευτυχίας: 31 συμβουλές για κάθε μέρα του Αυγούστου

Με μικρές αλλαγές στον τρόπο ζωής και σκέψης σας, μπορείτε να γίνετε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.

Κάντε την κάθε ημέρα να μετρά.

1. Δεσμευτείτε ότι θα προσαρμόσετε αυτήν τη λίστα στις ανάγκες σας και θα την τηρήσετε.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the International Society for Quality-of-Life Studies» και δημοσιεύει το vita.gr προτείνει να προγραμματίζουμε από τώρα κάτι για το οποίο θα ανυπομονούμε μέσα στο μήνα.

2. Εξασκήστε την τέχνη του να μην κάνετε τίποτα

Το niksen είναι μια ολλανδική πρακτική που περιλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητες «χωρίς σκοπό», όπως το να κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο ή να ακούμε μουσική. Στόχος είναι να εξασφαλίσετε έστω και λίγο χρόνο κατά τον οποίο δεν θα ασχολείστε απολύτως με τίποτα, μέχρι ο εγκέφαλός σας να συνειδητοποιήσει ότι είναι ασφαλές να αποβάλει το στρες και να επιστρέψει στην κανονική του λειτουργία.

3. Διαβάστε ένα βιβλίο

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Σάσεξ εκτιμούν ότι έστω και 6 λεπτά ανάγνωσης την ημέρα προάγουν τη χαλάρωση.

4. Αποδεχθείτε την αβεβαιότητα

Το ότι δεν ξέρετε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον δεν σημαίνει ότι σας περιμένει κάποια αναποδιά στη γωνία.

5. Οργανώστε μια πεζοπορία

Το περπάτημα σε μια περιοχή με φυτά, λουλούδια, δέντρα, νερό και πουλιά μπορεί να επιβραδύνει το ρυθμό της αναπνοής μας και να μας προσφέρει στιγμές ευφορίας μέσα από τα χρώματα, τις μυρωδιές και τους ήχους της φύσης, όπως υποστηρίζει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of Environmental Psychology».

6. Ξεκινήστε το journaling

Το συνιστούν και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Γράφοντας σε ένα χαρτί όσα σκέφτεστε και νιώθετε, μπορείτε να τα επεξεργαστείτε καλύτερα και να ξεκλειδώσετε βαθύτερες αλήθειες.

7. Προσπαθήστε να δείτε το ποτήρι μισογεμάτο

Ακόμα κι όταν πρόκειται για την υγεία μας, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα πράγματα έχει σημασία, είτε προσπαθούμε να διαχειριστούμε ακόμα μία ημικρανία είτε τη διάγνωση μιας χρόνιας πάθησης, επισημαίνουν ερευνητές του πανεπιστημίου Stanford.

8. Εξασκηθείτε στο mindfulness

Το να ζείτε με ενσυνειδητότητα σημαίνει να ζείτε τη στιγμή χωρίς να αποσπάται διαρκώς το μυαλό σας από δυσκολίες και άγχη.

9. Μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους

Η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς.

10. Κοιμηθείτε περισσότερο και νωρίτερα

Οι διακοπές είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ξεκουραστείτε και να αποπληρώσετε το χρέος ύπνου σας. Προσπαθήστε να μην πηγαίνετε στο κρεβάτι αργά το βράδυ καθώς, σύμφωνα με στοιχεία από το Imperial College του Λονδίνου, οι άνθρωποι που κοιμούνται μετά τη 1 π.μ. έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης προβλημάτων ψυχικής υγείας.

11. Παρακολουθήστε μια συναυλία με τους αγαπημένους σας

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA) λένε ότι τα συναισθήματα που προκαλούνται από την ακρόαση μουσικής δημιουργούν ανεξίτηλες αναμνήσεις.

12. Κάντε συνειδητές προσπάθειες να γκρινιάζετε λιγότερο

Η μόνιμη ευερεθιστότητα και ανησυχία μπορούν να γεράσουν πρόωρα την καρδιά. Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Queen Mary στο Λονδίνο προειδοποιούν ότι αν θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, πρέπει να αλλάξουμε στάση.

13. Βάλτε όρια

Πείτε όχι σε κάτι που δεν θέλετε να κάνετε.

14. Κάντε μια καλή πράξη

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Science» αναφέρει ότι όταν βοηθάμε άλλους ανθρώπους, γεμίζουμε με συναισθήματα ευτυχίας και ικανοποίησης.

15. Δοκιμάστε το cold plunging

Μελέτη στο «European Journal of Applied Physiology» έδειξε ότι η βύθιση σε παγωμένο νερό –συγκεκριμένα στους 13°C– αύξησε τα επίπεδα ντοπαμίνης, δηλαδή της ορμόνης της χαράς και της συγκέντρωσης, των συμμετεχόντων κατά 250% και της νοραδρεναλίνης, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διάθεση, την προσοχή, την εγρήγορση και τη μνήμη, κατά 530%! Οι τιμές αυτές μάλιστα φάνηκε να διατηρούνται υψηλές για αρκετές ώρες μετά.

16. Ώρα για ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Έχετε φίλους στα social media που σας σπάνε τα νεύρα, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να τους διαγράψετε; Απλώς βάλτε τους στη σίγαση. Μπορείτε να γίνετε πιο επιλεκτικοί με τα προφίλ που ακολουθείτε.

17. Μη φοβάστε να κάνετε μεγάλα όνειρα

«Αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς να το κάνεις», υπογραμμίζουν οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Χιούστον.

18. Ανακαλύψτε τη δύναμη της θετικής σκέψης

Πείτε δυνατά τη φράση «αξίζω το καλύτερο και το δέχομαι στη ζωή μου». Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Berkeley στην Καλιφόρνια βρήκαν ότι μία ευοίωνη δήλωση ή επιβεβαίωση (affirmation) την ημέρα μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη συναισθηματική ισορροπία μέσα σε ένα μόλις μήνα.

19. Πότε κοιτάξατε τελευταία φορά το νυχτερινό ουρανό;

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι υποστηρίζουν ότι το να μετράμε τα άστρα μάς δημιουργεί ευεξία γιατί χάνουμε την αίσθηση του χρόνου και αφήνουμε την απεραντοσύνη του σύμπαντος να μας συνεπάρει και να μας ταξιδέψει έτη φωτός μακριά.

20. Σταματήστε να υπεραναλύετε τα πάντα

Το overthinking αυξάνει τον κίνδυνο προβλημάτων ψυχικής υγείας, επισημαίνει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of Abnormal Psychology».

21. Χορέψτε

Ο χορός είναι ένα φυσικό αντίδοτο σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σώμα και το πνεύμα.

22. Όνειρα γλυκά με άρωμα λεβάντας!

Όπως ισχυρίζεται μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Natural Medicine Journal», η λεβάντα μειώνει το άγχος καταπραΰνοντας το τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει τα συναισθήματα. Μαζέψτε μερικά ματσάκια, στεγνώστε τα και φτιάξτε από αυτά αρωματικά σακουλάκια για να τα αφήσετε κάτω από το μαξιλάρι σας.

23. Εστιάστε στην αναπνοή σας

Το κάνετε πάνω από 23.000 φορές την ημέρα χωρίς καν να το σκέφτεστε. Πάρτε μερικές βαθιές αναπνοές και απελευθερώστε την ένταση.

24. Φτιάξτε μια συνταγή που σας αρέσει

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of Positive Psychology» επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποι που μαγειρεύουν συχνά ή κάνουν γλυκά αισθάνονται πιο χαλαροί και ευτυχισμένοι στην καθημερινότητά τους.

25. Βάλτε φωτιά στους φόβους και στις ανησυχίες σας

Χαμηλώστε τα φώτα, ανάψτε ένα κερί και εστιάστε στη φλόγα του για 10 λεπτά. Τα κεριά είναι πολύ δημοφιλή στην πρακτική του διαλογισμού επειδή η φωτιά έχει τη δύναμη να μαγνητίζει το βλέμμα μας, βοηθώντας μας έτσι να συγκεντρωθούμε και να απελευθερώσουμε το μυαλό μας από τις αρνητικές σκέψεις. Αυτή η τεχνική ονομάζεται trataka sadhana (τελετουργική ματιά, σε ελεύθερη μετάφραση).

26. Εξερευνήστε τις διάφορες τεχνικές διαλογισμού

Ο διαλογισμός είναι μια εσωτερική κατάσταση βαθιάς ηρεμίας, πληρότητας και ευδαιμονίας.

27. Βάλτε τα ακτινίδια στη διατροφή σας

Είναι συνταγή των ερευνητών του Πανεπιστημίου του Οτάγκο. Σύμφωνα με μελέτη τους που δημοσιεύτηκε στο «British Journal of Nutrition», το ακτινίδιο βελτίωσε τη ζωτικότητα και τη διάθεση των συμμετεχόντων σε μόλις τέσσερις ημέρες, φτάνοντας τα μέγιστα οφέλη μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες.

28. Θυμώστε

Ο θυμός μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για να υλοποιηθούν ακόμα και οι πιο δύσκολοι στόχοι, σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία.

29. Μοιραστείτε memes με αγαπημένα σας άτομα

Όπως αναφέρει μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Scientific Reports», αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο να παραμείνετε συνδεδεμένοι.

30. Κάντε τους στόχους σας μανιφέστο

Manifestation σημαίνει το να μετατρέπει κάποιος μια ιδέα σε πραγματικότητα μέσω της σκέψης, των συναισθημάτων αλλά και των πράξεών του.

31. Τα καταφέρατε!

Επιβραβεύστε τον εαυτό σας και συνεχίστε να του αφιερώνετε λίγο χρόνο για να τον φροντίζετε όπως του αξίζει.