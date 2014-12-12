Με ζωγραφική στο ποτάμι και ενημέρωση μικρών μαθητών/τριών για την κίνηση στους δρόμους, συνεχίστηκαν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025 στα Τρίκαλα. Ο Δήμος Τρικκαίων διοργανώνει δραστηριότητες κάθε μέρα, στέλνοντας το φετινό μήνυμα της διοργάνωσης με τον τίτλο «Κινητικότητα για όλους».

Από το πρωί μαθητές και μαθήτριες από τρία Δημοτικά Σχολεία (1ο, 11ο, 33ο) μετέβαιναν στις όχθες του Ληθαίου, στην προβλήτα. Εκεί τα μέλη του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων με προεργασία που είχαν κάνει, μάθαιναν στα μικρά παιδιά τη ζωγραφική με κεντρικό θέμα τον σεβασμό στον πεζό, στο ποδήλατο, την κίνηση στην πόλη.

Ακολούθως τα παιδιά ενημερώνοντας στην αρχή του πεζοδρόμου της Ασκληπιού από τον διοικητής Τροχαίας Τρικάλων κ. Κ. Κωστακόπουλο και την προϊσταμένη του τμήματος Αστυνόμευσης της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Τρικκαίων κ. Αγλαΐα Γραββάνη, για θέματα σχετικά με τη χρήση των ποδηλάτων, με τους πεζοδρόμους και τους ποδηλατοδρόμους,. Μάλιστα πολλά παιδιά μοίραζαν τα ίδια, φυλλάδια με σχετικές οδηγίες που εξέδωσε ο Δήμος Τρικκαίων και η e-trikala ΑΕ.

Τη σημασία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, ως τρόπου για να ενισχυθεί η αφαλέστερη κίνηση όλων μας, ειδικά από την παιδική ηλικία, εξέφρασε σε χαιρετισμό του ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού του Δήμου Τρικκαίων, Μιχάλης Λάππας.

Παράλληλα, συνεχίζεται ο χρωματισμός διαβάσεων σε σχολεία των Τρικάλων και σε χωριά, μέσω της δωρεάς της Hellas Direct διά του προγράμματος της Safe Roads

Οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025 ακολουθούν το πρόγραμμα, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων, ΕΔΩ

Από το γραφείο Τύπου