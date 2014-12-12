Με ταχύ ρυθμό συνεχίζεται η κατασκευή του βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65, από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, με την πρόοδο να ξεπερνά πλέον το 80%.

Οι βασικές σήραγγες και γέφυρες έχουν ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ενώ οι οδοστρωσίες και οι ασφαλτοστρώσεις προχωρούν εντατικά, ώστε μέσα στους επόμενους μήνες το έργο να μπορεί να δοθεί σε κυκλοφορία.

Το τμήμα έχει μήκος περίπου 70 χλμ. και περιλαμβάνει δεκάδες γέφυρες, διαβάσεις, κόμβους, σταθμούς διοδίων και σημεία εξυπηρέτησης οδηγών.

Ολόκληρος ο άξονας Ε65, μήκους 182 χλμ., θεωρείται στρατηγικής σημασίας καθώς θα ενώσει τη Λαμία με τα Γρεβενά και μέσω της Εγνατίας θα συνδέσει την Κεντρική με τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα.

Ήδη λειτουργούν 136 χλμ., προσφέροντας ασφαλείς και ταχύτερες μετακινήσεις προς προορισμούς όπως τα Μετέωρα και τα Τρίκαλα, ενώ με την ολοκλήρωση του τελευταίου τμήματος ο δρόμος θα αποτελέσει έναν από τους βασικότερους άξονες της χώρας.

