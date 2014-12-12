Τον αγαπημένο μας γιο αδελφό ανηψιό και θείο

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΠ. ΜΕΝΗΤΣΑ

ΕΤΩΝ 53

Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 4.30 μμ στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και να συνοδέυσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Απόστολος και Αλεξάνδρα Μενήτσα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Ευάγγελος Μενήτσας και Αγορίτσα Μπουραζάνα

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ Απόστολος, Αλεξάνδρα-Μαρία

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Σημ.

1)Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό την Κυριακή 28/9/2025 και ώρα 4.00 το απόγευμα.

2)Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο της κοινότητας Λαγκαδιάς Τρικάλων