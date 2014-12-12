Έφυγε απο τη ζωή ο Χρήστος Τσιούτσιας
Κηδείες | 31 Αυγ 2025, 13:19
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΤΣΟΥΤΣΙΑ
ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΕΤΩΝ 78Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φανή Τσούτσια
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Τσούτσιας και Νίκη Παπαδάκη, Αικατερίνη Τσούτσια και Παναγιώτης Κωσταδήμας.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Χρήστος, Θεοφανία – Ραφαηλία,
Αργυρή
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε Αντικαρκινικά Ιδρύματα.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
