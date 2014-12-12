Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΤΣΟΥΤΣΙΑ

ΣΥΝΤ/ΧΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΤΩΝ 78Θανόντα κηδεύουμε την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φανή Τσούτσια

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος Τσούτσιας και Νίκη Παπαδάκη, Αικατερίνη Τσούτσια και Παναγιώτης Κωσταδήμας.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αθανάσιος, Χρήστος, Θεοφανία – Ραφαηλία,

Αργυρή

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Μπάρας Τρικάλων, την Κυριακή 31 – 8 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην Αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν σε Αντικαρκινικά Ιδρύματα.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».