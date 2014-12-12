Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών ο συνταξιούχος δάσκαλος Απόστολος Δημ. Λυρίτσης.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Βασιλική Λυρίτση

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Δημήτριος Λυρίτσης και Γαλάτια Μάτσα, Ρούλα Λυρίτση

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασιλική, Μαρία – Γεωργία, Απόστολος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων, το Σάββατο 20 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση της Αγιογράφησης του Ιερού Ναού Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».