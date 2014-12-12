Εφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Σουγκάρης
Κηδείες | 10 Σεπ 2025, 10:10
Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Κωνσταντίνος Σουγκάρης.
Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 & ώρα 10:30π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Γκάνια – Σουγκάρη
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Στελίνα, Μιχάλης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Στυλιανή Σουγκάρη, Κωνσταντίνα Γκάνια
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γλυκερία και Γεώργιος Τσαγκούλης, Μαρίνα Γκάνια και Γεώργιος Κρικέλης, Ιωάννης Γκάνιας και Έυη Καλαμπάκα
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στον προάυλιο χώρο του Ιερού Ναού
Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στην Κόρη Τρικάλων.
