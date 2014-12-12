Eφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Κωνσταντίνος Σουγκάρης.

Η κηδεία θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 & ώρα 10:30π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία Γκάνια – Σουγκάρη

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Στελίνα, Μιχάλης

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Στυλιανή Σουγκάρη, Κωνσταντίνα Γκάνια

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Γλυκερία και Γεώργιος Τσαγκούλης, Μαρίνα Γκάνια και Γεώργιος Κρικέλης, Ιωάννης Γκάνιας και Έυη Καλαμπάκα

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ.

Ο καφές θα δοθεί στον προάυλιο χώρο του Ιερού Ναού

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στην Κόρη Τρικάλων.