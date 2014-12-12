Aπεβίωσε σε ηλικία 86 ετών ο Γεώργιος Αθ. Αντύρας.

Η κηδεία θα τελεστεί το Σάββατο 30 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθανάσιος και Σάρλοτ Αντύρα, Κωνσταντίνος Αντύρας, Αρετή Αντύρα

Η ΕΓΓΟΝΗ Γκρέϊσι

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, το Σάββατο 30 – 8 – 2025 και ώρα 10.30π.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».