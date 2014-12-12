Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών η Ευθυμία Παλάσκα – Μπάκα.

H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της .

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Μπάκας

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αναστασία Μπάκα & Νικόλαος Μότσιος, Γεωργία Μπάκα & Ελευθέριος Τσουτσόπουλος, Νικόλαος Μπάκας & Αναστασία Κόγια, Κωνσταντίνα Μπάκα

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Ραφαέλα

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Γεώργιος Παλάσκας

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».