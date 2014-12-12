Έφυγε από τη ζωή η Ευθυμία Παλάσκα-Μπάκα
Κηδείες | 20 Αυγ 2025, 18:06
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών η Ευθυμία Παλάσκα – Μπάκα.
H κηδεία θα τελεστεί την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της .
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Κωνσταντίνος Μπάκας
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αναστασία Μπάκα & Νικόλαος Μότσιος, Γεωργία Μπάκα & Ελευθέριος Τσουτσόπουλος, Νικόλαος Μπάκας & Αναστασία Κόγια, Κωνσταντίνα Μπάκα
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Βασίλειος, Ραφαέλα
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ Γεώργιος Παλάσκας
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων, την Πέμπτη 21 – 8 – 2025 και ώρα 11.00π.μ.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
