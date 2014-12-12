Εφυγε από τη ζωή η Βαλεντίνα Μπολτσή
Κηδείες | 01 Σεπ 2025, 12:29
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών η Βαλεντίνα Παν. Μπολτσή.
H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μούχας Καρδίτσας.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Μάριος Ντραγκομίρ
Η ΚΟΡΗ Μελίνα Ντραγκομίρ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ανδρονίκη Μπολτσή, Έλενα Ντραγκομίρ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρίνα Μπολτσή και Γιάννης Μπίτος, Αρετή Μπολτσή και Γιάννης Παυλάκης, Λουτσιάν και Αλεξάνδρα Νταραγκομίρ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μούχας Καρδίτσας, την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Μούχας Καρδίτσας.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».