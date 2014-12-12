Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών η Βαλεντίνα Παν. Μπολτσή.

H κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μούχας Καρδίτσας.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Μάριος Ντραγκομίρ

Η ΚΟΡΗ Μελίνα Ντραγκομίρ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Ανδρονίκη Μπολτσή, Έλενα Ντραγκομίρ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ Μαρίνα Μπολτσή και Γιάννης Μπίτος, Αρετή Μπολτσή και Γιάννης Παυλάκης, Λουτσιάν και Αλεξάνδρα Νταραγκομίρ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μούχας Καρδίτσας, την Τρίτη 2 – 9 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

Παράκληση της οικογενείας αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Μούχας Καρδίτσας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».