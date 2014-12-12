Εφυγε από τη ζωή η Αναστασία Καλούσιου
Κηδείες | 28 Σεπ 2025, 17:25
Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Γεωρ. Καλούσιου.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Παρακαλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή Καλούσιου, Δημήτριος & Δέσπω Καλούσιου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων τη Δευτέρα 29/9/2025 και ώρα 3:30 μ.μ.
Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.
Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».