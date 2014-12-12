Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή η Αναστασία Γεωρ. Καλούσιου.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων, στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Παρακαλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Ζωή Καλούσιου, Δημήτριος & Δέσπω Καλούσιου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων τη Δευτέρα 29/9/2025 και ώρα 3:30 μ.μ.

Ο καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού.

Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων τα χρήματα να προσφερθούν για την ενίσχυση του Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».