Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η Αθανασία Σωτ. Αναστασίου.

H κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.

Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σωτήριος Αναστασίου

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Αναστασίου και Αθανασία Τσόντζου, Κώστας Αναστασίου

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Σωτήριος

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».