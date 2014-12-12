Εφυγε από τη ζωή η Αθανασία Αναστασίου
Κηδείες | 06 Σεπ 2025, 12:22
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών η Αθανασία Σωτ. Αναστασίου.
H κηδεία θα τελεστεί την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 11.30π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σωτήριος Αναστασίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ιωάννης Αναστασίου και Αθανασία Τσόντζου, Κώστας Αναστασίου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ Σωτήριος
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 11.00π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
