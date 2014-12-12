Φύλλο και φτερό έκαναν οι αστυνομικοί κάποια σπίτια υπόπτων στον οικισμό των τσιγγάνων στη Ράξα την Πέμπτη.

Η επιχείρηση απέφερε καρπούς καθώς η έφοδος της αστυνομίας εντόπισε κλεμμένα χρυσαφικά και άλλα κοσμήματα.

Ειδικότερα κατασχέθηκαν 3 ρολόγια χειρός, 3 αλυσίδες λαιμού, 1 κουκούλα full face και 1 ηλεκτρικό πριόνι.

Συνελήφθησαν δυο άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Τρικάλων.

