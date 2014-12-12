Έφοδος της αστυνομίας στον οικισμό των τσιγγάνων στη Ράξα
Ειδήσεις | 12 Σεπ 2025, 16:16
Φύλλο και φτερό έκαναν οι αστυνομικοί κάποια σπίτια υπόπτων στον οικισμό των τσιγγάνων στη Ράξα την Πέμπτη.
Η επιχείρηση απέφερε καρπούς καθώς η έφοδος της αστυνομίας εντόπισε κλεμμένα χρυσαφικά και άλλα κοσμήματα.
Ειδικότερα κατασχέθηκαν 3 ρολόγια χειρός, 3 αλυσίδες λαιμού, 1 κουκούλα full face και 1 ηλεκτρικό πριόνι.
Συνελήφθησαν δυο άτομα τα οποία οδηγήθηκαν στην Εισαγγελέα Τρικάλων.
Ε.Π. trikalaenimerosi.gr
