Συνεχίζεται η επιτυχημένη λειτουργία του νέου θεσμού της Σχολής Γονέων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με την 6η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/3/24 και ώρα 19:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων, Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη Καρδίτσης 1 (κτίριο παλαιών φυλακών Τρικάλων) με εισηγήτρια την κα Κωνσταντίνα Νταϊλιάνη, Κοινωνική Λειτουργό και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Τρικάλων και θέμα: «Εφηβεία – Εξαρτήσεις: Γονεϊκότητα και Ευάλωτα Παιδιά».

Να σημειωθεί ότι η υλοποίηση της Σχολής Γονέων πραγματοποιείται σε μια περίοδο ιδιαίτερα απαιτητική τόσο για τους γονείς όσο και για τους/τις εκπαιδευτικούς, αν αναλογιστεί κανείς το δύσκολο και απαιτητικό τους έργο. Οι ίδιοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ζητήματα διαχείρισης της εφηβείας όπως τον εθισμό στο διαδίκτυο, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, φαινόμενα βίας και παραβατικότητας, περιστατικά με σύνδρομα και άλλα ψυχολογικά και γνωστικά προβλήματα με αποτέλεσμα η διαχείριση της καθημερινότητας στο σπίτι και στην τάξη να γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, ώστε γονείς και εκπαιδευτικοί να πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω για να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Λίγα λόγια για την κα Κωνσταντίνα Νταïλιάνη

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Τρικάλων.

Η Κωνσταντίνα Β. Νταϊλιάνη είναι Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Τρικάλων. Κύριος σκοπός των Κέντρων Πρόληψης είναι η πρόληψη των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών (τσιγάρο, αλκοόλ, ναρκωτικά, τυχερά παιχνίδια, διαδίκτυο, κατανάλωση φαγητού κ.ά.) – ιδιαίτερα των νέων – και η προαγωγή της ψυχοκοινωνικής τους υγείας, υπό την επιστημονική εποπτεία του ΟΚΑΝΑ.

Διαθέτει πτυχίο Κοινωνικής εργασίας της σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π) του Τ.Ε.Ι Πάτρας.

Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) στο τμήμα ιατρικής όπου και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» - (MSc in Strategies of Development and Adolescent Health ) με ειδίκευση στην: Ψυχοκοινωνική Υγεία και Ανάπτυξη Υπηρεσιών για Παιδιά και Εφήβους (Education – Psychosocial Health and Development of Services for Children and Adolescents).

Παράλληλα διαθέτει μεταπτυχιακή επιμόρφωση:

Προβληματική χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους (Πρόγραμμα ¨ΑΡΙΑΔΝΗ¨ - Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

¨Διοίκηση και Κοινωνικός Σχεδιασμός στον τομέα της τοξικοεξάρτησης¨ - ΚΕΘΕΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων & Τομέας Κοινωνιολογίας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας/ΕΣΔΥ

Από το 2008-σήμερα, συνεχής εκπαίδευση στο Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου (ΑΚΜΑ) σχετικά με τη Διαλεκτική Συστημική Προσέγγιση & τις Εφαρμογές της:

«Εξοικείωση με το Συστημικό Σκέπτεσθαι»- Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στις βασικές αρχές και στις εφαρμογές της Συστημικής – Διαλεκτικής Επιστημολογίας (2015-2017) Ομαδική Διεπαγγελματική Συμβουλευτική & Εποπτεία Κέντρων Πρόληψης Θεσσαλίας βασισμένη στις αρχές και στις εφαρμογές της Συστημικής (2008-2015). Διεπαγγελματική Συμβουλευτική-Εποπτεία Κέντρων και Ομάδων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα (2020-σήμερα)

Αυτά τα χρόνια της εργασιακής της διαδρομής έχει εμπειρία συμμετοχής σε δράσεις που αφορούν την τοπική Κοινότητα με την:

Οργάνωση & τον συντονισμό ομάδων βιωματικού χαρακτήρα σε γονείς (Ομάδες Γονέων)

Εφαρμογή & την εποπτεία Προγραμμάτων Πρόληψης στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί & μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας)

Οργάνωση & τον συντονισμό Ψυχοεκπαιδευτικών Εργαστηρίων σε εφήβους

Οργάνωση & την υλοποίηση σεμιναρίων σε Επαγγελματίες Υγείας, Αστυνομία, Ένοπλες Δυνάμεις, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, κ.α. καθώς και

Ενημέρωση & την ευαισθητοποίηση της κοινότητας στα θέματα των εξαρτήσεων και της Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας των Παιδιών και των Εφήβων (ομιλίες, εκδηλώσεις σε συλλόγους, δήμους & κοινότητες του νομού)

Συμμετοχή στις Πανελλήνιες Έρευνες στον μαθητικό πληθυσμό όσον αφορά την ¨Κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα¨.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Οι υπόλοιπες συναντήσεις της Σχολής Γονέων θα πραγματοποιούνται μια φορά τον μήνα, ημέρα Πέμπτη στην αίθουσα εκδηλώσεων «Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη», Καρδίτσης 1 (κτίριο παλαιών φυλακών Τρικάλων). Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων είναι:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ / ΩΡΑ / ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 18/04/2024 19:30 μ.μ. Αίθουσα εκδηλώσεων Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη Καρδίτσης 1 (κτίριο παλαιών φυλακών Τρικάλων) Ελένη Γιοβανοπούλου, Νοσηλεύτρια Τμήματος Ερυθρού Σταυρού Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Τρικάλων Βιωματικό εργαστήρι Βασικών Αρχών Πρώτων Βοηθειών στη Σχολή Γονέων 16/05/2024 19:30 μ.μ. Αίθουσα εκδηλώσεων Κέντρο Έρευνας Μουσείο Τσιτσάνη Καρδίτσης 1 (κτίριο παλαιών φυλακών Τρικάλων) Αλεξάνδρα Μπεκιάρη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επιθετικότητα στο σχολείο: Μπορεί η «σπίθα» να σβήσει πριν γίνει «πυρκαγιά»;

Για πληροφορίες και εγγραφές για τη Σχολή Γονέων μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Νάνσυ Οικονόμου, 2431046406, nanoikono@gmail.com και στην ειδική φόρμα:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYZGEmO7qRmciaGAWy_QhSDWrP_0MfQw3fOkEbEHcbUQctdw/viewform που έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Τρικάλων.