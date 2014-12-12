Ευλογιά: Στήριξη των κτηνοτρόφων μέχρι 250€/ζώο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Στο θέμα της ευλογιάς που ταλανίζει την κτηνοτροφία της Θεσσαλίας και πολλών άλλων περιοχών της χώρας, αναφέρθηκε στο διαδικτυακό του μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ότι αφορά τα μέτρα για την ευλογιά, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για αποστολή κτηνιάτρων και στήριξη των κτηνοτρόφων με αποζημιώσεις έως 250€/ζώο.

Κατά τα λοιπά, στην εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε «πυκνή σε γεγονότα» την εβδομάδα που πέρασε, λόγω της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως τόνισε, στις συναντήσεις του με ηγέτες, επενδυτές και opinion makers, «κοινή συνισταμένη ήταν η αναγνώριση της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός και ως αξιόπιστος εταίρος».

Ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε το εξοπλιστικό πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας ότι «έχουμε ήδη παραλάβει 42 αναβαθμισμένα F16, 24 Rafale, ενώ αναμένουμε τις πρώτες φρεγάτες Belhara τους επόμενους μήνες και τα πρώτα F35 το 2028».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, τόνισε ότι «ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος, όχι η γλώσσα των όπλων», καλώντας την Τουρκία να αποσύρει το casus belli. Για τη Γάζα σημείωσε: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου», στηρίζοντας τη λύση δύο κρατών. Για την Ουκρανία δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να αποδεχθούμε υπό καμία συνθήκη τη βίαιη αλλαγή των συνόρων από καμία αναθεωρητική δύναμη».

Σημαντική αναφορά έκανε και στην προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών από τα social media, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα «πρωτοστατεί στη θέσπιση ηλικιακού ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης».

Σε ό,τι αφορά την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, ανέφερε ότι «η πολιτεία πρέπει να στέκεται με ευαισθησία δίπλα στους ανθρώπους που πονούν, ακόμη κι όταν την αμφισβητούν», αλλά υπογράμμισε τον σεβασμό στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε αναλυτικά κυβερνητικές δράσεις:

Στέγαση: επιστροφή ενοικίου έως 800€ από τον Νοέμβριο, με περίπου 1 εκατ. δικαιούχους.

Εκπαίδευση: επανέναρξη του «Ψηφιακού Φροντιστηρίου» για μαθητές Λυκείου και νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Υγεία: σε διαβούλευση νέο νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, ενώ η Ελλάδα βραβεύτηκε από τον ΟΗΕ για πολιτικές δημόσιας υγείας.

Περιβάλλον: κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Λάρισα.

Εργασία: νέο πρόγραμμα πρόσληψης 1.000 ΑμεΑ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ασφάλεια: δημιουργία ομάδων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά και νέες ψυχομετρικές εξετάσεις για το προσωπικό ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Ψηφιακό Κράτος: εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης με το Δημόσιο (#timologioB2G) και αναβάθμιση του Gov.gr Wallet με νέες δυνατότητες.

Τεχνητή Νοημοσύνη: ο ΟΟΣΑ αναγνώρισε την Ελλάδα ως διεθνές παράδειγμα υπεύθυνης αξιοποίησης.