Έτριψαν το πιπέρι στη Μεσοχώρα...και έπεσε η αυλαία
Πύλη | 18 Αυγ 2025, 18:34
Γιορτάστηκε με επιτυχία «ΤΟ ΠΙΠΕΡΙ» στην Μεσοχώρα την τρίτη ημέρα του πανηγυριού, ένα έθιμο που αναβιώνει και διαρκεί πολλά χρόνια τώρα με οργανωτές την Δημοτική Κοινότητα Μεσοχώρας και τον Σύνδεσμο Κατακλυζομένων Μεσοχώρας.
Η εκδήλωση έλαβε χώρα στην πλατεία του χωριού την Κυριακή 17 Αυγούστου στις 21.00, όπου συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος.
Την εκδήλωση άνοιξε με σύντομο χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσοχώρας κ. Αθανάσιος Σακκάς.
Παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας και ο Αντιδήμαρχος έργων κ. Σωτήρης Χατζής.
