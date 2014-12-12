Σύμφωνα με το με αρ. 3848/08-08-2025 Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ, το Σάββατο 09 Αυγούστου 2025 θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με θερμοκρασία από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σποράδες έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι-βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την Ανακοίνωση (07-08-2025) του Υπουργείου κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΚΕΔΙΚ και στο πλαίσιο της πρόληψης και ετοιμότητας, καλούνται όλοι οι πολίτες (Παραθεριστές και Επαγγελματίες) να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε δραστηριότητας σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές, τόσο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων όσο και προληπτικά, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από ισχυρούς ανέμους. Οι ισχυροί άνεμοι και η πιθανότητα απότομων μεταβολών στον καιρό καθιστούν την προσοχή όλων απαραίτητη.

Συστάσεις:

Για Επαγγελματίες:

Ασφαλίστε άμεσα τον εξοπλισμό παραλίας (ομπρέλες, ξαπλώστρες, stand-up paddle, θαλάσσια ποδήλατα κ.λπ.)

Ενημερώστε έγκαιρα το προσωπικό για την προετοιμασία αντιμετώπισης έντονου καιρού

Επικοινωνήστε με τους πελάτες σας για πιθανές αλλαγές στη λειτουργία ή περιορισμούς

Για τους Παραθεριστές:

Μείνετε ενημερωμένοι μέσω έγκυρων πηγών (EMY, meteoalarm, Πολιτική Προστασία)

Κατά τις ώρες εκδήλωσης των φαινομένων, προτιμήστε την παραμονή σε προστατευμένους χώρους

Αν σκοπεύετε να βρεθείτε στη θάλασσα, συμβουλευτείτε πρώτα τους τοπικούς επαγγελματίες ή ναυαγοσώστες για τυχόν συστάσεις

Για περισσότερες πληροφορίες, οδηγίες αυτοπροστασίας και συνεχή ενημέρωση οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σήμερα Παρασκευή (08-08-25), η ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων είναι σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code).

Όπως προβλέπεται με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για το Σάββατο 09 Αυγούστου 2025, προβλέπεται Κατηγορία Κινδύνου 3 (υψηλή) για την Π.Ε. Λάρισας και για τις Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, για την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών, αλλά και για την ενημέρωση του κοινού και για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.

Με σκοπό την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών στην ύπαιθρο τονίζεται ότι:

Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κτλ.), απορριμμάτων και εν γένει η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ανεξαρτήτου δείκτη επικινδυνότητας .

η καύση (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κτλ.), στην ύπαιθρο . Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) , καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Ως θερμές εργασίες νοούνται οι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή περιλαμβάνουν γυμνή φλόγα/θερμότητα, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου, καθώς και χρήση εξοπλισμού που προκαλεί θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα.

οι όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας , καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Ως θερμές εργασίες νοούνται οι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή περιλαμβάνουν γυμνή φλόγα/θερμότητα, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου, καθώς και χρήση εξοπλισμού που προκαλεί θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα. Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή) , 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.

στην ύπαιθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας , καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαγορευμένες ή/και επιτρεπόμενες, υπό προϋποθέσεις, ενέργειες, δραστηριότητες και εργασίες με τη λήψη μέτρων πυροπροστασίας περιλαμβάνονται στην 9η/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2387Β).

Επισημαίνουμε ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανωτέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 50.000 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 19η/2024 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2550Β).

Υπενθυμίζεται ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας απαγορεύει ρητά τη διατήρηση φωτιάς, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα ή ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών σε δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα, άλση, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) και οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αν από τις ανωτέρω ενέργειες προκληθεί σοβαρή πυρκαγιά τότε ο υπαίτιος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Ο εμπρησμός βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση ή κάθειρξη χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και χωρίς δυνατότητα εξαγοράς της ποινής και επιπλέον χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες τιμωρούνται επίσης ως κακούργημα, ενώ στις περιπτώσεις εμπρησμού σε δάση από τις οποίες προκλήθηκε πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο ή βαριά σωματική βλάβη ή εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση δημεύεται κατά την κρίση του δικαστηρίου η περιουσία ή τμήμα περιουσίας του υπαίτιου.

Έχει τεθεί σε ισχύ η με αρ. 248614/26-6-2025 (ΑΔΑ: ΡΑ017ΛΡ-ΒΚ7) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Η απαγόρευση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, από τις 00:00 της 9ης Αυγούστου 2025 έως και τις 24:00 της 9ης Αυγούστου 2025.

Γενικότερα, παρακαλούνται οι πολίτες:

Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία.

Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100, Πυροσβεστική τηλ 199, Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112, ΕΚΑΒ 166). Επίσης, σε περιπτώσεις ανάγκης οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Θεσσαλίας: 2413511302 και 2413511309

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ