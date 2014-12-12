Έργα ύψους 5,6 εκατ. ευρώ εντάσσονται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Θεσσαλίας και οι νέες υποδομές και επενδύσεις παρουσιάστηκαν από τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Η ένταξη νέων έργων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στο πλαίσιο της τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από το οποίο και χρηματοδοτούνται σημαντικές υποδομές που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Τα σημαντικότερα έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αφενός θα αλλάξουν τον υγειονομικό και αθλητικό χάρτη της Θεσσαλίας, αφετέρου θα συμβάλλουν στην ασφάλεια των μετακινήσεων, καθώς προβλέπονται 2,9 εκατ ευρώ για αποχιονισμούς.

Ακόμη ανακοινώθηκαν έργα που στοχεύουν στην επίλυση του προβλήματος ύδρευσης του δήμου Αργιθέας.

Αναλυτικότερα τα σημαντικότερα έργα:

Στην Ορθοπεδική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εντάχθηκε η προμήθεια χειρουργικών ειδών, που θα αναβαθμίσουν το έργο των γιατρών.

Η χρηματοδότηση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομειακών μονάδων της 5ης ΥΠΕ, με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας και εξειδίκευσης Υπηρεσιών Υγείας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συγκεκριμένα, αποβλέπει στην προμήθεια χειρουργικών ειδών σύγχρονων προδιαγραφών, άριστης ποιότητας κατασκευής και αντοχής, με στόχο την υποστήριξη του μεγάλου όγκου επεμβάσεων της Ορθοπεδικής Κλινικής, συνολικού προϋπολογισμού 400.000,00€, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, για την αναβάθμιση του εξοπλισμού της Ορθοπεδικής Κλινικής για τις ανάγκες του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Επίσης εντάχθηκε η Προμήθεια ηλεκτρονικών κλινών νοσηλείας ασθενών της Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής.

Συγκεκριμένα, το έργο αποβλέπει στην προμήθεια ηλεκτρονικών κλινών νοσηλείας ασθενών σύγχρονης τεχνολογίας της Πανεπιστημιακής Ορθοπεδικής Κλινικής, κατασκευασμένες με βάση τα σύγχρονα πρότυπα, από υψηλής ποιότητας υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και μπορούν να έρθουν σε επαφή με το δέρμα του ασθενούς.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 280.000,00€, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, με στόχο την αντικατάσταση των φθαρμένων κλινών μετά από εικοσιπέντε χρόνια συνεχής χρήσης.

Έργα σε Πήλιο και Αλόννησο

Με 500.000 ευρώ εντάχθηκε η αποκατάσταση της βατότητας και άρση καταπτώσεων στο Πήλιο και με 800.000 ευρώ η αποκατάσταση ζημιών στην Αλόννησο από Πατητήρι μέχρι Γέρακα.

Στην Αργιθέα

Η Περιφέρεια θα προχωρήσει σε εργασίες ενίσχυσης-συντήρησης αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης στην Τ.Κ.Στεφανιάδας , Τ.Κ.Καταφυλλίου και Τ.Κ.Πετρωτού του Δήμου Αργιθέας. Το έργο κοστολογείται στα 80.000 ευρώ.

Ακόμη στις σημερινές εγκρίσεις εντάσσεται και η αποκατάσταση οχετού από την κακοκαιρία DANIEL στην Τ.Κ Λεονταρίου της Π.Ε. Καρδίτσας με 74.400 ευρώ.

Αθλητικές υποδομές

Η Περιφέρεια επίσης θα αναβαθμίσει το Κλειστό Γυμναστήριο Σοφάδων, Π/Υ/ 150.000 ευρώ. Οι εργασίες που προβλέπονται από τη μελέτη είναι αποξήλωση των δύο υπαρχουσών μπασκετών, προμήθεια και τοποθέτηση νέων, προμήθεια και τοποθέτηση νέου ηλεκτρονικού πίνακα, προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων κλιματιστικών μονάδων και αποκατάσταση και επισκευή φθορών.

Θα ανακαινίσει ακόμη τα Αθλητικά Κέντρα Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας και Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων, Π/Υ 220.000 €.

Στο Αθλητικό κέντρο του Λιβαδίου του Δήμου Ελασσόνας θα γίνουν οι εξής εργασίες: εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος, έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση, προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών, πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος φωτισμού γηπέδων τεχνολογίας LED.

Στο Αθλητικό κέντρο της Ανθούπολης του Δήμου Λαρισαίων θα γίνουν οι εξής εργασίες: κατασκευή δικτύου αποστράγγισης ομβρίων, εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού συστήματος, έτοιμου φυσικού χλοοτάπητα και τελική γραμμογράφηση, προμήθεια και εγκατάσταση πάγκων αναπληρωματικών και διαιτητών και προμήθεια και εγκατάσταση πιστοποιημένων εστιών ποδοσφαίρου.