Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες καθαρισμού, καλλωπισμού και ευπρεπισμού στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καλαμπάκας, από τα συνεργεία του Δήμου, κατόπιν εντολής του Δημάρχου Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλου.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν κυρίως τον καθαρισμό των χώρων με τη χρήση μηχανημάτων, επισκευές και αποκαταστάσεις των υπαρχουσών υποδομών, οικοδομικές εργασίες καθώς και ελαιοχρωματισμούς όπου είναι απαραίτητο. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον καλλωπισμό του χώρου, ώστε σταδιακά να αποκτήσει την εικόνα που αρμόζει.



Ο Δήμαρχος επισκέφτηκε το κοιμητήριο, ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Η εικόνα που αντικρίσαμε όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου δεν τιμούσε κανέναν. Από την πρώτη στιγμή δώσαμε προτεραιότητα στο να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Με συστηματική δουλειά και βήμα-βήμα προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις καθαρισμού, καλλωπισμού και ευπρεπισμού ώστε το κοιμητήριο να φτάσει στο επίπεδο που αρμόζει. Η φροντίδα του κοιμητηρίου είναι δείγμα σεβασμού στη μνήμη των προγόνων μας και υποχρέωση απέναντι στους συνδημότες μας. Η εικόνα που σταδιακά διαμορφώνεται αποδεικνύει ότι με σχέδιο και συνέπεια μπορούμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τον Δήμο μας".