Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την αναβάθμιση του Δημοτικού Πάρκου Καλαμπάκας «Χρ. Σινάνης», ενός έργου αστικής αναζωογόνησης που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και στην ενίσχυση του φυσικού χαρακτήρα της περιοχής.

Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό 240.000 ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 183.000 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο, ενώ τα υπόλοιπα 57.000 ευρώ καλύπτονται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, πραγματοποίησε αυτοψία στον χώρο, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την πορεία των παρεμβάσεων και την πρόοδο των εργασιών. Κατά την επίσκεψή του, συνομίλησε με τεχνικά στελέχη και συνεργεία, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μέχρι τώρα εξέλιξη και υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο Δήμος Μετεώρων φιλοδοξεί να παραδώσει τους επόμενους μήνες στους κατοίκους της Καλαμπάκας έναν χώρο ανανεωμένο, όμορφο και φιλικό για όλες τις ηλικίες, ένα πάρκο που θα γίνει η αγαπημένη τους γειτονιά για βόλτες, χαλάρωση και όμορφες στιγμές με οικογένεια και φίλους.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τη φύτευση 200 δέντρων όπως σφενδάμια, αμυγδαλιές και κουκουναριές, καθώς και 750 θάμνων όπως πυξάρι, λιγούστρο και ναντίνα. Παράλληλα, θα ενισχυθεί το υπάρχον αρδευτικό σύστημα με νέες σωληνώσεις και σταλακτηφόρους σωλήνες, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής άρδευση της νέας φύτευσης. Στον χώρο θα τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα στις βάσεις των δέντρων και εκατέρωθεν του βασικού διαδρόμου κίνησης, ενώ θα εγκατασταθούν παγκάκια και κάδοι απορριμμάτων σε όλο το μήκος του μονοπατιού.

Επιπλέον, τα τέσσερα σημεία εισόδου θα αναβαθμιστούν με κυβόλιθους και πλάκες φυσικού πετρώματος, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη πρώτη εικόνα στους επισκέπτες. Στο μέσο του πάρκου θα δημιουργηθεί νέα διαδρομή, πλαισιωμένη από πυκνή φύτευση δέντρων και θάμνων, με χτιστά καθιστικά από μπετόν και πλακόστρωση από κυβόλιθους γρανίτη, που όχι μόνο θα λειτουργεί ως εναλλακτική διαδρομή περιήγησης αλλά θα προσφέρει και ένα μοναδικό αισθητικό στοιχείο, ιδιαίτερα την άνοιξη με τα ροζ άνθη των αμυγδαλιών.