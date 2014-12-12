Καθοριστική αποδείχθηκε η συμβολή του Συλλόγου Πεζοπορίας – Ορειβασίας Αθαμανικών Όρεων (Σ.Π.Αθ.ΟΡ.) στη διάσωση γυναίκας που τραυματίστηκε στο φαράγγι “Στενό” του Μουτσιαρίτη ποταμού, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Η γυναίκα, που συμμετείχε με μικρή ομάδα σε αποστολή εξερεύνησης, τραυματίστηκε στον ώμο σε δύσβατο σημείο της διαδρομής. Άμεσα κινητοποιήθηκαν Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΚΑΒ και Αστυνομία, έπειτα από κλήση στο “112”. Παρά την άμεση ανταπόκριση των αρχών, η πρόσβαση στο σημείο ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Εκεί ήταν που η εμπειρία και η γνώση του Σ.Π.Αθ.ΟΡ. έκαναν τη διαφορά. Τα μέλη του συλλόγου, με πολυετή δράση στην ορειβασία και την εξερεύνηση των Αθαμανικών Ορέων, όχι μόνο παρείχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό αλλά και οδήγησαν με ασφάλεια τις δυνάμεις διάσωσης στο ακριβές σημείο. Χωρίς τη συμβολή τους, η επιχείρηση θα καθυστερούσε σημαντικά και θα υπήρχαν σοβαροί κίνδυνοι.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασφάλεια εκτός φαραγγιού και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου η υγεία της παρακολουθείται χωρίς να εμπνέει ανησυχία.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τη σημασία της συνεργασίας με έμπειρους συλλόγους όπως ο Σ.Π.Αθ.ΟΡ., οι οποίοι διαθέτουν βαθιά γνώση της περιοχής και μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε κρίσιμες καταστάσεις. Η παρουσία τους δεν περιορίζεται μόνο στην προώθηση της πεζοπορίας και της ορειβασίας, αλλά επεκτείνεται και στην ουσιαστική στήριξη των αρχών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι του συλλόγου, πολλά από αυτά τα περιστατικά θα μπορούσαν να αποφευχθούν εάν οι επισκέπτες εμπιστεύονταν τις οδηγίες και τη συνοδεία έμπειρων μελών, αντί να αυτενεργούν σε επικίνδυνες διαδρομές.