Κατά τη διάρκεια της 36ης Πανελλήνιας Αναρριχητικής Συνάντησης, το βράδυ του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου, η Ομάδα Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας δέχθηκε κλήση για παροχή βοήθειας σε ομάδα αναρριχητών που αντιμετώπισε δυσκολία στον εντοπισμό του ραπέλ στον Τοίχο Άλφα.

Η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε άμεσα, στις 23:30, υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες λόγω της νύχτας. Με τη συντονισμένη προσπάθεια 5 μελών της Ομάδας Διάσωσης και 3 εκπαιδευτών που συμμετείχαν υποστηρικτικά στην Πανελλήνια, η προσέγγιση και η καθοδήγηση ολοκληρώθηκαν με επιτυχία.

Η επιχείρηση έληξε με ασφάλεια τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 03:00, με όλους τους αναρριχητές ασφαλείς.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον επαγγελματισμό και την ετοιμότητα της Ομάδας Διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, μιας ομάδας που αποτελεί πολύτιμο πυλώνα ασφάλειας για τους αναρριχητές και τους επισκέπτες των Μετεώρων.