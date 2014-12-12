Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, χοροστάτησε κατά την Ακολουθία της τελετής υπογραφής της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξης ένταξης ενός νέου Αγίου στο εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 30 Αυγούστου 2025, στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βοσπόριος, Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσε την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη Αγιοκατατάξεως του μακαρίου ιερέως Δημητρίου Γκαγκαστάθη.

Ακολούθως ο Παναγιώτατος και οι Συνοδικοί Αρχιερείς Σεβ. Κολωνείας κ. Aθανάσιος, Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέας, Βελγίου κ. Αθηναγόρας, Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλαίας κ. Παίσιος , Ατλάντας κ. Σεβαστιανός, Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας, Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, Αυστραλίας κ. Μακάριος, Ελβετίας κ. Μάξιμος, Ιρλανδίας κ. Ιάκωβος και Μεξικού κ. Ιάκωβος, υπέγραψαν την Πράξη στον οικείο Κώδικα του Πατριαρχείου.

Παρέστησαν, επίσης, οι Αρχιερείς Σεβ. Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος, Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, ο οποίος είχε υποβάλει διά της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος το σχετικό αίτημα Αγιοκατατάξεως, Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, Ικονίου κ. Θεόληπτος, Γουίννιπεγκ κ. Ιλαρίων, Νέας Ιερσέης κ. Απόστολος, Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων, Προύσης κ. Ιωακείμ, και ο Θεοφιλ. Αλικαρνασσού κ. Αδριανός, η Οσιωτ. Ηγουμένη Ισιδώρα με την αυταδέλφη της, κατά σάρκα θυγατέρες του νέου αγίου, μαζί με άλλους συγγενείς τους, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Ευγεν. κ. Χρύσα Ντιντή, ο Πρόεδρος της Αστικής Ανάπτυξης Α.Ε. Δήμου Τρικκαίων Εντιμ. κ. Γεώργιος Ζιώγας, Δημοτικός Σύμβουλος, και πλήθος προσκυνητών από τα Τρίκαλα.

