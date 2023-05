Οι εκπαιδευτικοί του 3ουΓενικού Λυκείου Τρικάλων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ» Δ. Βαργιάμη, Β.Καλλιά και Β.Μέλλιου πραγματοποίησαν το διάστημα 19-24 Μαρτίου 2023 στην Πάδοβα της Ιταλίας επιμόρφωση στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+/Δράση ΚΑ1 με τίτλο:

“NOtoClimateChange, YEStoSystemicChange!” Our goal is to create a safe, ‘green’ and democratic school.”

και κωδικό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000075826.

Τις δύο πρώτες μέρες (20/3 και 21/3) εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας για την οικολογία επικεντρώνοντας στην βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, με την βοήθεια των παρουσιάσεων της εξαιρετικής επιμορφώτριάς μας, κας AntonellaAstori (teachertrainer).

Σημαντική και χρήσιμη ήταν και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν για την αποσαφήνιση σχετικών εννοιών.

Την 3η μέρα 22/3πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο πάρκο EuganeiBeigua που αποτελεί ένα από τα παγκόσμια προστατευόμενα γεωλογικά πάρκα της UNESCO. Εκτείνεται σε μιαπεριοχή187 στρεμμάτων αποτελούμενο από 100 λόφους, διαφορετικής μορφής και ύψους, ηφαιστειακής προέλευσης 40 εκατομμυρίων ετών. Η βιοποικιλότητα του πάρκου είναι εξαιρετική (περίπου 50.000 είδη χλωρίδας) και για το λόγο αυτό θεωρείται ότι αποτελεί ένα μόνιμο εργαστήριο στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας σήμερα. Το εργαστήριο της τρίτης ημέρας περιλάμβανε επιτόπια μελέτη και καταγραφή των μορφών της χλωρίδας. Παρατηρήσαμε και καταγράψαμε την βιοποικιλότητα της χλωρίδας της περιοχής και τελικά μετά από την σύνθεση των δεδομένων προέκυψε ένας χάρτης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διερευνήσουμε πώς η γεωλογία και η βιοποικιλότητα συνδέονται, αλλά και πώς ο άνθρωπος άλλαξε ή μπορεί να αλλάξει την βιοποικιλότητα με την προστασία των υπό εξαφάνιση οικοσυστημάτων.

Την Πέμπτη 23/3 επισκεφθήκαμε τον πανεπιστημιακό βοτανικό κήπο της Πάδoβα που ιδρύθηκε το 1545 και αποτελεί τον παλαιότερο πανεπιστημιακό βοτανικό κήπο στον κόσμο. Η UNESCO τον έχει συμπεριλάβει στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από το 1997.Ο Κήπος έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη μοναδική αρχιτεκτονική του δομή. Το αρχικό κυκλικό του σχήμα που περιβάλλεται από νερό, συμβολίζει τον πλανήτη. Διατηρεί ακόμη την παλιά βιβλιοθήκη και διαθέτει ένα σύγχρονο διαδραστικό μουσείο. Μία από τις γηραιότερες μανόλιες της Ευρώπης βρίσκεται στον κήπο, ενώ ο «φοίνικας του Γκαίτε», που φυτεύτηκε το 1585, είναι ίσως το πιο διάσημο μέλος μιας χλωρίδας που περιλαμβάνει 7.000 ήδη που απλώνονται στα 22 στρέμματα του κήπου.

Επίσης διαθέτει ένα σημαντικό «σπίτι» βιοποικιλότητας: μια εντυπωσιακή γυάλινη κατασκευή που περιλαμβάνει πέντε διαφορετικά θερμοκήπια που στεγάζουν τα διαφορετικά περιβάλλοντα της Γης από το τροπικό δάσος, όπου η υγρασία δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες για τη ζωή, μέχρι τις πιο ακραίες συνθήκες, όπου το κρύο καθιστά την επιβίωση των φυτικών ειδών σχεδόν αδύνατη. Με την βοήθεια της επιμορφώτριας του προγράμματος περιηγηθήκαμε στον κήπο και μέσα από δραστηριότητες αποκτήσαμε γνώσεις για την χλωρίδα που απαντάται στον κήπο καθώς και για την βιοποικιλότητα.

Την Παρασκευή 24/3 επεξεργαστήκαμε τα δεδομένα που συλλέξαμε στις δύο επισκέψεις που κάναμε τις προηγούμενες μέρες και κατασκευάσαμε γραφήματα και θεματικούς χάρτες. Επίσης δημιουργήσαμε ένα κολλάζ: ένα έργο ..τέχνης με σχέδια ,φωτογραφίες και χάρτες προσπαθώντας να αποτυπώσουμε την βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων.

Επιστρέψαμε έχοντας στις αποσκευές μας νέες γνώσεις και εμπειρίες και φυσικά τις καλύτερες εντυπώσεις για την φιλοξενία στην πανέμορφη Πάδοβα.