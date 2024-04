Στο πλαίσιο του διαπιστευμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ KA1 το Πρότυπο ΕΠΑΛ Τρικάλων οργάνωσε ροή κινητικότητας εκπαιδευτικού προσωπικού στη Μάλτα, διάρκειας μίας εβδομάδας (1 έως 6 Απριλίου 2024).

Το επιμορφωτικό σεμινάριο το οποίο παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί είχε τίτλο «Artificial Intelligence for Education: Exploring the Frontiers of ICT» (Τεχνητή Νοημοσύνη για την Εκπαίδευση: Εξερευνώντας τα Όρια των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy στη Μάλτα.

Οι εκπαιδευτικοί εξασκήθηκαν στο πώς οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της έρευνας και της εκπαίδευσης.

Με την ενεργό τους συμμετοχή, ανέπτυξαν νέες ιδέες για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Μέσα από συνεργασίες και πρακτικές, απέκτησαν νέες δεξιότητες για τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκε η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση με τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύει. Μπορεί να παρέχει προσαρμοστική μάθηση, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο κάθε μαθητή.

Επιπλέον, μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα μονοπάτια μάθησης και να παρέχει άμεσα ανατροφοδότηση και βοήθεια στους μαθητές. Ωστόσο, τα μειονεκτήματα περιλαμβάνουν τον κίνδυνο υπερβολικής τεχνολογικής εξάρτησης και την απώλεια της ανθρώπινης διάστασης της εκπαίδευσης, καθώς η αλληλεπίδραση με ανθρώπους είναι σημαντική για την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Τέλος, στο σεμινάριο συζητήθηκε η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η διαφάνεια στη χρήση αλγορίθμων μάθησης μηχανής στον εκπαιδευτικό τομέα.

Στη ροή κινητικότητας συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Νταϊλιάνης Νικόλαος (ΠΕ85) και Μπακογεώργου Παρασκευή (ΠΕ89.01). Το σεμινάριο παρακολούθησαν επίσης εκπαιδευτικοί από άλλες χώρες όπως Ολλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Ιταλία και Ισπανία.