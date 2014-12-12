Με επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε χθες στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικάλων, η επιμορφωτική ημερίδα που διοργάνωσαν ο Επόπτης Ποιότητας και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης της ΔΙ.Π.Ε. Τρικάλων, με στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου.

Οι εισηγητές της ημερίδας ήταν οι κ.κ. Βασίλειος Κωτούλας, Επόπτης Ποιότητας Εκπαίδευσης, Δήμητρα Παπανδρέου, Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, Ευανθία Κοτρώτσιου, Αναπληρώτρια Επόπτρια Ποιότητας Εκπαίδευσης.

Οι εισηγήσεις τους επικεντρώθηκαν σε κρίσιμες πτυχές της διδακτικής πράξης, όπως ο ρόλος του εκπαιδευτικού ΕΑΕ στη μαθησιακή διαδικασία, η συνδιδασκαλία: μοντέλα και πρακτικές, η καλλιέργεια συμπεριληπτικής κουλτούρας, μέσα από την ανάπτυξη πνεύματος κοινότητας και την καθιέρωση συμπεριληπτικών αξιών και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και η ενίσχυση της συμμετοχής όλων των παιδιών στη σχολική ζωή

Ιδιαίτερη αξία προσέδωσε με την τοποθέτησή του ο Διοικητής της Τροχαίας Τρικάλων, κ. Κωνσταντίνος Κωστακόπουλος, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση. Παρουσίασε τις δράσεις που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της κυκλοφοριακής αγωγής και ενημέρωσε για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας.

Όπως τόνισε, στόχος των δράσεων είναι η καλλιέργεια οδικής παιδείας από μικρή ηλικία, μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις, προτάσεις και ενέργειες που ενισχύουν τη σωστή κυκλοφοριακή συμπεριφορά.

Στο κλείσιμο της ημερίδας, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, κ. Χρήστος Τρικάλης, συνεχάρη τους εισηγητές και τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, τονίζοντας τη σημασία της διαρκούς επιμόρφωσης ως θεμελίου για την πρόοδο των μαθητών και τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία της Διεύθυνσης με την Τροχαία Τρικάλων, μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κυκλοφοριακή αγωγή και συμβάλλουν στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς στους μαθητές.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα συνεργασίας και δημιουργικού διαλόγου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της επιμόρφωσης στη στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και στην πρόοδο των μαθητών.