Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, των οποίων η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει αύριο, Τετάρτη 08/01/2025.

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων των επιχειρήσεων με στόχο την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 30%.

Ειδικότερα:

Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων για Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας

Το πρόγραμμα (Π/Υ 153.740.000 €) ενισχύει επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως την 30/06/2024, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, για την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίας) σε φωτοβολταϊκά συστήματα (όπου επιδοτείται αποκλειστικά το σύστημα αποθήκευσης).

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

Α. Δαπάνες Εξοπλισμού – προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης καθώς και παρελκόμενων υλικών (πίνακες, καλώδια, έξυπνος μετρητής κλπ.) και Energy Management System για αποδοτικότερο σύστημα παραγωγής / αποθήκευσης ενέργειας.

Β. Δαπάνες Υπηρεσιών – Αμοιβές για μελέτη – διαστασιολόγηση του συστήματος (Φωτοβολταϊκού και μπαταρία), Συμβούλους Διοίκησης Έργου και κόστους διασύνδεσης με ΔΕΔΔΗΕ / ΑΔΜΗΕ.

Το ποσοστό χρηματοδότησης διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης από 30% για τις μεγάλες επιχειρήσεις έως 50% για τις μικρές επιχειρήσεις.

Η Έναρξη Υποβολής των Αιτήσεων είναι η 08/01/2025 με ημερομηνία λήξης την 28/02/2025.

Πρόγραμμα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης Ορεινών Τουριστικών Καταλυμάτων

Το πρόγραμμα (Π/Υ 10.000.000 €) αφορά σε επιχορήγηση ορεινών τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ιδρυθεί έως την 31/12/2023, για την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Η μέγιστη δυνατή ενίσχυση ορίζεται έως του ποσού των 80.000 € και το ποσοστό χρηματοδότησης έως 50% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, προσαυξημένο κατά 15% στην περίπτωση βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον κατά 40%.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε:

– παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους, π.χ. θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης,

– παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/ παρουσίας χρηστών,

– παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης / ψύξης χώρων.

Η ενίσχυση μπορεί να συνδυάζεται με τα ακόλουθα μέτρα:

– εγκατάσταση ολοκληρωμένου εξοπλισμού για παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης ή ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών συλλεκτών και αντλιών θερμότητας,

– σύνδεση με ενεργειακά αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και/ή τηλεψύξης,

– κατασκευή και εγκατάσταση υποδομής επαναφόρτισης για χρήση από τους χρήστες του κτιρίου, και συναφών υποδομών,

– εγκατάσταση εξοπλισμού για ψηφιοποίηση του κτιρίου,

– επενδύσεις σε πράσινες στέγες και εξοπλισμό για τη συγκράτηση και χρήση των όμβριων υδάτων και

επιπρόσθετα, Υποστηρικτικές εργασίες μέχρι του επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού Προϋπολογισμού.

Η Έναρξη Υποβολής των Αιτήσεων είναι η 08/01/2025 με ημερομηνία λήξης την 28/02/2025.

Πρόγραμμα Εξοικονομώ-Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις

Ανοιχτό παραμένει μέχρι εξάντλησης προϋπολογισμού, το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις (Π/Υ 105.600.000 €), το οποίο απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί έως την 30/06/2024.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε εγκατάσταση ενεργειακά, αποδοτικού εξοπλισμού. Ειδικότερα:

– Συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας (όπου εμπεριέχονται και ηλιοθερμικά συστήματα αύξησης της απόδοσης των αντλιών θερμότητας και μέσω αποθήκευσης θερμότητας),

– Συστήματα ηλιακής θέρμανσης,

– Έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας (πίσω από το μετρητή του δικτύου),

– Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, για την μείωση κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και παραγωγή ΖΝΧ και των δαπανών παρεμβάσεων ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού που συνδέεται με την παραγωγή (ήτοι στην παραγωγή, την αποθήκευση, τη διανομή προϊόντων, καθώς και τη λειτουργία των εταιρειών).

Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό έως 20.000 ευρώ και οι μεσαίες / μεγάλες επιχειρήσεις έως 25.000 ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαμορφώνεται στο 50% για τις μικρές και στο 40% για τις υπόλοιπες, οπότε θα μπορούν να λάβουν ενίσχυση μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις και στα τρία προγράμματα, υπάγονται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out) και θα εντάσσονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων έχουν αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr

Πληρ.: Επιμελητήριο Τρικάλων,

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος & Επιχ/κή Σύμβουλος,

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.: 106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr