Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε ένας άνδρας στην Καλαμπάκα ο οποίος προσποιούμενος υπάλληλο δημόσιας υπηρεσίας σταμάτησε για ...έλεγχο φορτηγό.

Στη συνέχεια εντοπίστηκε από αστυνομικούς μετά από καταδίωξη.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες (29-08-2025) τις πρώτες πρωινές ώρες στην Καλαμπάκα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων, άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, λίγη ώρα νωρίτερα σε περιοχή του Δήμου Μετεώρων, όπως καταγγέλθηκε, ο δράστης οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο και προσποιούμενος υπάλληλο δημόσιας Υπηρεσίας, σταμάτησε, κάνοντας σήμα με την χρήση φακού, διερχόμενο Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, ζητώντας από τον οδηγό αυτού τα παραστατικά του οχήματος.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων εντόπισαν το όχημα του δράστη, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης τους για έλεγχο και συνέχισε να κινείται με κατεύθυνση την Καλαμπάκα, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη.

Τελικά, ο δράστης στάθμευσε μπροστά στο Αστυνομικό Τμήμα Μετεώρων, αρνούμενος εκ νέου τον έλεγχο, απωθώντας με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια, αντιδρούσε στις υποδείξεις τους εντός του Αστυνομικού Τμήματος, διαταράσσοντας την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας.

Κατασχέθηκε ο φακός.