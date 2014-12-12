Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου
Εορτολόγιο | 26 Αυγ 2025, 05:50
Σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου είναι των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός
Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι
