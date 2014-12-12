Σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου είναι των Αγίων Αδριανού και Ναταλίας

Σήμερα γιορτάζουν οι:
Αδριανή, Ανδριαννή, Ανδριάνα, Αντριάνα, Αδριανός
Ναταλία, Ναταλίνα, Ναταλή, Νάταλι