Σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου είναι του Αγίου Αρκαδίου βασιλέως, του Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος επισκόπου Κορδούης, του Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος

Σήμερα γιορτάζουν οι:
Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδα
Λιβέριος, Λυμπέρης, Λιμπέρης, Λιμπέριος, Λιβέρης
Όσιος, Οσία
Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης, Νούρης