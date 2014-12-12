Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
Εορτολόγιο | 06 Σεπ 2025, 05:50
Σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου είναι της Οσιομάρτυρος Βίβου, του Αγίου Ευδοξίου, της Αγίας Λυγερής της Χιοπολίτιδος
Σήμερα γιορτάζουν οι:
Βίβος, Βιβή
Ευδόξιος, Ευδόξης, Δόξης
Λιγερή
