Από την Πέμπτη 11/1 έως την Τετάρτη 17/1 στον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων θα προβάλλεται η ταινία «Στο γραφείο καθηγητών».

Η ταινία θα προβληθεί τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου από την Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων, στις 21:45, στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο των κοινών προβολών για την περίοδο 2023-2024

Ώρες προβολών 20.00 και 22.15

Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά 4 €

Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090

11/1-17/1ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Ιδεαλίστρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο προκαλεί μια χιονοστιβάδα γεγονότων όταν αποφασίζει να διερευνήσει ποιος κρύβεται πίσω από μια σειρά μικροκλοπών που συμβαίνουν εκεί.

Είδος: Δράμα

Χώρα: Γερμανία

Σκηνοθέτης: Ιλκέρ Τσατάκ

Πρωταγωνιστούν: Λεόνι Μπένες, Λέοναρντ Στέτνις, Εύα Λέμπαου, Μίχαελ Κλάμερ

Διάρκεια:98

Κριτικές:

Τι κλιμάκωση! Τι ερμηνείες! Τι σενάριο! Τι σκηνοθεσία!—μην το χάσετε! Δημήτρης Δανίκας Πρώτο Θέμα

Ο Τσάτακ δουλεύει με θαυμαστό τρόπο το δύσκολο θέμα του, χωρίς σταματημό, χωρίς διαλείμματα, διαρκώς στην ένταση, με την ατμόσφαιρα διαρκώς ηλεκτρισμένη. Γιάννης Ζουμπουλάκης Το Βήμα

Σαφώς μιλάμε για μια από τις καλύτερες και πιο άρτιες ταινίες της χρονιάς, τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μορφή, γυρισμένη σχεδόν αποκλειστικά σε έναν χώρο που μένει ανεξίτηλη χάρη και στις δύο εκπληκτικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών. Μην τη χάσετε. Παυλίνα Αγαλιανού ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Αυτό το classroom thriller του τουρκικής καταγωγής Γερμανού σκηνοθέτη Ιλκέρ Τσατάκ ("Stambul Garden") κρύβει τόσους πολλούς άσσους στο μανίκι του και, κυρίως, στο πανέξυπνο σενάριο που συνυπογράφει ο Τσατάκ με τον Γιοχάνες Ντάνκερ, που καταφέρνει να κρατάει αμείωτη την αγωνία μέχρι να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Χρυσαυγή Πατσάκη MOVE IT

18/1-24/1 HOW TO HAVE SEX Κοινωνική 98΄

