Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, για τα χρηματοδοτικά προγράμματα παραγωγικού ή/και ψηφιακού μετασχηματισμού επιχειρήσεων στους κλάδους της Χειροτεχνίας, Παραστατικών τεχνών και Εκδόσεων – βιβλιοπαραγωγής.

Ειδικότερα:

Πρόγραμμα ενίσχυσης του Παραγωγικού Εξοπλισμού και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των Χειροτεχνικών Επιχειρήσεων

Απευθύνεται σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης πριν τις 3 Απριλίου 2023.

Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες Χειροτεχνίας: Κατασκευή ξύλινων επίπλων, Κατασκευή ειδών ένδυσης, Κατασκευή χαλιών, Κατασκευή ξύλινων κορνιζών/ψηφιδωτών/μικροαντικειμένων, Κατασκευή πήλινων αγγείων, Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων, Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων, Κατασκευή υφαντών, κ.α.

Οι επιλέξιμες δαπάνες, αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Εξοπλισμός, και ειδικότερα δαπάνες Παραγωγικού, Βοηθητικού και Ψηφιακού/Τεχνολογικού/Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, 2. Δαπάνες Λογισμικού που υποστηρίζουν την επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητας μέσω σύγχρονων ψηφιακών μέσων και 3. Υπηρεσίες, και ειδικότερα δαπάνες παροχής υπηρεσιών Προβολής & Εξωστρέφειας, δαπάνες παροχής υπηρεσιών ανάπτυξης & σχεδιασμού προϊόντων και δαπάνες για Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών –Διαδικασιών.

Τα έργα μπορούν να έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000,00€ έως 50.000,00 € με ποσοστό ενίσχυσης 70%.

Ενδεικτικές επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες: Αίθουσες συναυλιών / καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Παραγωγή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, Σχολές Μουσικής – Ωδείου, Σχολές χορού, Σχολές υποκριτικής, Τέχνες του θεάματος, Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου, Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών, Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε 1. Εξοπλισμό και ειδικότερα δαπάνες Ψηφιακού Εξοπλισμού και Υποστηρικτικού τεχνολογικού εξοπλισμού, 2. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού, και ειδικότερα δαπάνες για Λογισμικά υποστήριξης παροχής ψηφιακού προϊόντος, Λογισμικά υποστήριξης ψηφιακής προβολής και πωλήσεων, καθώς και για Εφαρμογές γραφείου και λειτουργικής διαχείρισης και 3. Υπηρεσίες, και ειδικότερα δαπάνες αναβάθμισης υπηρεσιών, δαπάνες προβολής, εξωστρέφειας και πωλήσεων και δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Τα έργα μπορούν να έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000,00€ έως 30.000,00 € με ποσοστό ενίσχυσης 70%.

Απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου της Βιβλιοπαραγωγής, με σκοπό την ενίσχυση του εκδοτικού κλάδου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του και την ενθάρρυνση νέων/εναλλακτικών μοντέλων παραγωγής, διανομής και προβολής. Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση και διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης πριν τις 3 Απριλίου 2023.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν σε 1. Εξοπλισμό και ειδικότερα δαπάνες Ψηφιακού, Υποστηρικτικού και Παραγωγικού Εξοπλισμού, 2. Δαπάνες Λογισμικού, και 3. Υπηρεσίες, και ειδικότερα δαπάνες Αναβάθμισης Υπηρεσιών, παροχής υπηρεσιών Προβολής & Εξωστρέφειας, και δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Τα έργα μπορούν να έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 5.000,00€ έως 70.000,00 € με ποσοστό ενίσχυσης 70%.

Οι αιτήσεις και στα τρία προγράμματα υποβάλλονται μέχρι την 28/02/2025, υπάγονται στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out) και θα εντάσσονται μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα προγράμματα χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι αναλυτικές Προσκλήσεις των Δράσεων έχουν αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Τρικάλων www.trikala-chamber.gr

Πληροφόρηση: Επιμελητήριο Τρικάλων

Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος – Επιχ/κή Σύμβουλος,

Τηλ. 2431027493 (εσωτ.: 106), e-mail: sdrenia[at]trikala-chamber.gr