Η πρώτη δέσμη τουλάχιστον 70 δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων κ.λπ., δικαιούχων ύποπτων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους περίπου 3.000.000 ευρώ, αναμένεται τα επόμενα 24ωρα από την Οικονομική Αστυνομία, σημειώνει το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο ΒΗΜΑ. Οι παραπάνω λογαριασμοί ανήκουν σε 10 άτομα, από τα 1.000 «μοναδικά» πρόσωπα τα οποία υπέβαλαν, περιέργως και κινώντας βεβαίως υποψίες, μόνο μία φορά αίτημα επιδότησης και έπειτα εξαφανίσθηκαν. Αυτές οι κινήσεις των Αρχών δρομολογούνται έπειτα από πολυήμερες εξαντλητικές έρευνες 200 αστυνομικών της Οικονομικής Αστυνομίας, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί, λόγω του όγκου και της περιπλοκότητας των ελέγχων, ακόμα και από αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών (και όχι μόνο), υπό την εποπτεία του αρμόδιου εισαγγελέα για το ελληνικό FBI Δημήτρη Γκύζη.

Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα υπάρξει τουλάχιστον ένα ακόμη πακέτο δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών (υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο θα δεσμεύονται δέκα λογαριασμοί ημερησίως) και ότι εκτός από τους ευνοημένους αγρότες, θα μπουν στο μικροσκόπιο και οι κάτοχοι «μηδενισμένων» ΑΦΜ, όπως έχουν προκύψει από τους ελέγχους που είχε διεξαγάγει στο παρελθόν ο ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι οποίοι δεν έχουν επιστρέψει τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτές τις τουλάχιστον 200 εκθέσεις αιτιολόγησης της δέσμευσης λογαριασμών θα τις αξιοποιήσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ προκειμένου να καταδείξει την «κάθαρση» και «επανόρθωση» στο μεγάλο και επιζήμιο για την κυβέρνηση σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το περιθώριο επιστροφών

Η σάρωση από την ΕΛ.ΑΣ. χιλιάδων ακόμη AΦΜ θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες για εισπραχθέντα ποσά άνω των 20.000 ευρώ και σε εκείνους που θα δεσμευθούν τα περιουσιακά στοιχεία θα δίνεται περιθώριο εννέα μηνών για να επιστρέψουν το ποσό των παράνομων επιδοτήσεων που έλαβαν ώστε να υπάρξει σχετική διαδικασία αποδέσμευσης.

Η επιστροφή της παράνομης επιδότησης θα θεωρηθεί δείγμα καλής θέλησης και ευνοϊκός παράγοντας για την ποινική διαδικασία που θα ακολουθήσει ούτως ή άλλως. Για κάθε έναν από αυτή την πρώτη ομάδα «παγώματος» περιουσιακών στοιχείων δεν θα υπάρχει μόνο μία απλή καταχώρισή του σε κάποια σχετική λίστα. Θα συντάσσεται από την Οικονομική Αστυνομία πολυσέλιδη αιτιολογική έκθεση (από 20-50 σελίδες) με πλήρη καταγραφή των αναντιστοιχιών και των παρανομιών στις δηλώσεις τους.

Κι όλα αυτά ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος» η έρευνα της Επιτροπής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος υπό τον πρώην ανώτατο δικαστικό Χαράλαμπο Βουρλιώτη έχει ανακαλύψει ότι μεγάλα ποσά από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν λάβει, πέραν των άλλων, και στενοί συγγενείς δύο υπουργών (ο ένας της κυβέρνησης της ΝΔ, ο άλλος του ΣΥΡΙΖΑ), όπως και τουλάχιστον 7-8 διαχειριστές του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) του ΟΠΕΚΕΠΕ που θεωρούνται από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου και οι οποίοι φέρεται να έχουν σημαντικές διασυνδέσεις. Ο εντοπισμός αυτών των ύποπτων περιπτώσεων υπήρξε η βάση για τους ελέγχους τραπεζικών λογαριασμών, των οικονομικών δεδομένων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλων στοιχείων που συνελέγησαν από τους τωρινούς ελέγχους.

Κοιτούν 600.000 ΑΦΜ

Τον τελευταίο μήνα, μετά το ξέσπασμα του πρωτοφανούς σκανδάλου, η Οικονομική Αστυνομία υπό τον προϊστάμενό της Βασίλη Πλεξίδα, με πολύχρονη εμπειρία σε υπηρεσίες δίωξης ναρκωτικών, έχει αναλάβει μαζί με την ΑΑΔΕ το τεράστιο έργο ελέγχου περίπου 600.000 ΑΦΜ που έλαβαν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο έλεγχος ξεκίνησε μετά από επιδρομή τής εν λόγω υπηρεσίας στα γραφεία του Οργανισμού όπου κατασχέθηκαν ανεξαιρέτως όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Είναι μάλιστα τέτοιος ο όγκος των δεδομένων – υπολογίζεται σε πολλά terrabytes – που η Οικονομική Αστυνομία σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Πληροφοριών του ελληνικού FBI αναγκάστηκε να αποκτήσει δύο ακόμη «server» για την καταχώριση και ανάλυση του υλικού!

Ακόμη ζητήθηκε η συνδρομή περίπου 80 αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες του ελληνικού FBI. Ανάμεσα σε αυτούς, περιλαμβάνονται αστυνομικοί από τα Τμήματα Ανθρωποκτονιών, Διαρρηκτών, Οργανωμένου Εγκλήματος κι άλλων υπηρεσιών, οι οποίοι μετά τις έρευνες για την υπόθεση Μουρτζούκου, τα «συμβόλαια θανάτου», τις κινηματογραφικές ληστείες τραπεζών ή τα κυκλώματα trafficking κ.λπ., έλαβαν εντολή να ασχοληθούν με τις δηλώσεις για επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το μεγάλο ζήτημα για τους επιτελείς του ελληνικού FBI και των 200 αστυνομικών «κρούσης» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν αρχικά η ταξινόμηση και η ανάλυση των δεδομένων, η ανεύρεση των δηλώσεων Ε9 (έχει αναφερθεί ότι αυτές περιείχαν σε πολλές περιπτώσεις παραπλανητικά στοιχεία για να «υπερκαλύπτουν» τα επιδοτούμενα βοσκοτόπια), τα στοιχεία του Κτηματολογίου ή των υποθηκοφυλακείων, τα μισθωτήρια συμβόλαια των αγροτεμαχίων και τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων, τα δεδομένα αυτοψιών κ.ο.κ.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, η ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησε για να εντοπίσει κύκλους παρανομιών να χρησιμοποιήσει το «φίλτρο» των αγροτεμαχίων που υποτίθεται ότι προέρχονται από «κληρονομιές», κάτι όμως που οδήγησε σε ασαφή εικόνα. Επίσης δεν φαίνεται να φάνηκε αποδοτική η προσπάθεια άμεσης ανάδειξης ομάδας κατηγορουμένων με κριτήριο τις δηλώσεις παραγωγής βαμβακιού στην Κρήτη.

Σε δεύτερη φάση

Στην πρώτη «φουρνιά» ελεγχόμενων με βάση τις παραπάνω αναλύσεις θα είναι κυρίως «δικαιούχοι» για τους οποίους ήταν πιο ευχερής ο σχετικός έλεγχος με την αντιπαραβολή του Ε9 και των υπόλοιπων παραστατικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη φάση, λόγω της συνθετότητάς τους και του εύρους των παραπλανητικών στοιχείων (δεκάδες δηλωθείσες εκτάσεις, μεγάλος αριθμός αιγοπροβάτων, συγκρίσεις περιουσιακών δεδομένων) δεν θα ελεγχθούν ΑΦΜ με τεράστιες επιδοτήσεις (άνω του 1.000.000 ευρώ).

Αυτό αναμένεται να συμβεί σε δεύτερη φάση, οπότε θα επιχειρηθεί να τεκμηριωθούν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης κυρίως σε βάρος μελών οικογενειών που έχουν λάβει παρανόμως επιδοτήσεις, ιδίως όταν προκύπτει κοινό δίκτυο συνεννοήσεων, δηλώσεις στα ίδια ΚΥΔ, πολιτικών προσβάσεων κ.λπ.

Σημειώνεται ότι η ΑΑΔΕ διαχειρίζεται προηγμένο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης, με λογισμικό που σαρώνει και συγκρίνει ταυτόχρονα στοιχεία από δηλώσεις Ε9, αιτήσεις ΟΣΔΕ, φορολογικά δεδομένα, τιμολόγια αγροτικών προϊόντων, ακόμη και τραπεζικές κινήσεις.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο ΒΗΜΑ)