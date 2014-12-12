Το ημιορεινό Γενέσι του Δήμου Τρικκαίων απέκτησε ένα ολοκληρωμένο Αθλητικό Κέντρο. Το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 εγκαινιάστηκε σε πλήρη μορφή, καθώς η πρώτη κατασκευή του από το 2021 συμπληρώθηκε φέτος: τα γήπεδα 5Χ5 και μπάσκετ με την περίφραξη, τον φωτισμό και τον συνθετικό χλοοτάπητα, συνοδεύονται πλέον από αποδυτήρια, κιόσκι, χώρο ξεκούρασης – αναψυχής, παιδική χαρά, διαδρομή περιπάτου.

Σακκάς: Υποδομές και μέριμνα για τα χωριά μας

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, υποδεχόμενος τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, τη βουλεύτρια και τ. Υφυπουργό Κατερίνα Παπακώστα, εκπροσώπους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αντιδημάρχους και στελέχη του Δήμου Τρικκαίων και πλήθος πολιτών του Γενεσίου, έκανε λόγο για τον σκοπό και τη χρήση του έργου. Που δεν είναι άλλοι, από τη “φροντίδα και τη μέριμνα για την περιφέρεια. Τα χωριά μας οφείλουν να έχουν υποδομές σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να μπορούν οι κάτοικοι να παραμένουν σε αυτά”. Υπενθύμισε την έναρξη του έργου και την παράδοση της πρώτους του φάσης επί Δημαρχίας Δημήτρη Παπαστεργίου και επεσήμανε πως “με όλες τις πρόσθετες κατασκευές δίνουμε στο Γενέσι αλλά και στη νεολαία όλων των χωριών της περιοχής, ένα Αθλητικό Κέντρο που θα μπορεί να κρατήσει τον κόσμο στην περιοχή”. Διότι, όπως τόνισε “Θέλουμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους κατοίκους των χωριών μας. Ηδη έχω κάνει επαφές με το 80% των προέδρων και έχουμε καταγράψει επακριβώς τα αιτήματα. Στόχος μας ένας: να είναι σύγχρονος ο Δήμος Τρικκαίων, με βιώσιμα χωριά. Και αυτό κάνουμε”. Ο κ. Σακκάς ευχαρίστησε, επίσης, όλους και όλες που συνέβαλαν στη δημιουργία του Κέντρου, όπως το προσωπικό της Τεχνικής Υπηρεσίας και τους εργολάβους. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓ Αθλητισμού και ίδιους πόρους.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου αναφέρθηκε στις πρώτες επαφές με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και την επιμονή του καταγόμενου από το Γενέσι κ. Παναγιώτη Γεωργούλα, που οδήγησαν στην εκταμίευση των πρώτων χρημάτων και στην ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου. Τόνισε, επίσης, τη σημασία του έργου για τους κατοίκους και δη για τη νεοαλία του χωριού.



Η Κατερίνα Παπακώστα

Η βουλεύτρια της ΝΔ και τ. Υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα έδωσε έμφαση στη χρησιμότητα και σημαντικότητα του έργου, αποδίδοντας συχγαρητήρια σε όσους/ες εργάστηκαν για αυτό.



Ο πρόεδρος του Γενεσίου

Με εμφανέστατη τη συγκίνηση ο πρόεδρος του συμβουλίου της ΔΚ Γενεσίου, Γιώργος Γεωργούλας θυμήθηκε την πρωτοβουλία του αείμνηστου πατέρα του, ομοίως προέδρου στο χωριό, ήδη από τη δεκαετία του 1980 και τις τότε προσπάθειες για δημιουργία γηπέδου. Προσπάθειες που τελεσφόρησαν επί δικής τους προεδρίας, καθιστώντας το έργο σημαντικό για όλη την περιοχή. Ευχαρίστησε, δε, τον Δήμαρχο και τον Δήμο Τρικκαίων, κάθε έναν που συνέβαλε στην ολοκλήρωσή του και δη τους εθελοντές, τα μέλη του Συμβουλίου και τη σύζυγό του, ευχόμενος, το έργο να μείνει ζωντανό για το χωριό.

Ακολούθησε διεξαγωγή μικρής διάρκειας φιλικός αγώνας ανάμεσα σε ομάδα του Δήμου Τρικκαίων και κατοίκων του Γενεσίου. Νωρίτερα, χαιρετισμό απέστειλα ο Μητροπολίτης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, που αναφέρθηκε στη χρήση και χρησιμότητα του έργου, καθώς και ο βουλευτής, τ Υπουργός και γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο βουλευτής Αθανάσιος Λιούτας και η βουλεύτρια Μαρίνα Κοντοτόλη.

Παρουσίες

Ενώπιον πλήθους πολιτών και ειδικά παιδιών και νέων, παρέστησαν επίσης, ο εντεταλμένος σύμβουλος διά Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας Θανάσης Ξάφος, ο περιφερειακός σύμβουλος Ντίνος Μπάρδας, οι αντιδήμαρχοι Τρικκαίων Σάκης Σκρέκας, Μιχάλης Λάππας, Σοφία Αλεστά, Τάκης Παζαΐτης, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Χρήστος Μπλουγούρας, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη, ο εντεταλμένος σύμβουλος ΑμεΑ στον Δ. Τρικκαίων, Βασίλης Τσιούτσιας, οι δημοτικοί σύμβουλοι Κώστας Αργυρίου, Ακης Αναστασίου, Ελένη Πούλιου, οι πρόεδροι των ΔΚ Δενδροχωρίου Γιάννα Ντάκου – Μπακάλη και Προδρόμου Αγγελος Κούρεντας, ο αν. Διευθυντής Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, αστυνομικός διευθυντής κ. Αθανάσιος Κάππας, η προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων κ. Θεοδώρα Σαργιώτη. Τον αγιασμό τέλεσαν οι εφημέριοι Γενεσίου Πρωτοπρεσβύτερος π. Παναγιώτης Γεωργούλας και Δενδροχωρίου Αιδεσιμώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Γρηγόριος Τσιότσιος.