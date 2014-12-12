Ένα βιβλίο για τη βλάχικη γλώσσα με την χορηγία της ΤΥΡΑΣ
Ειδήσεις | 02 Οκτ 2025, 10:40
«Η Αρωμουνική και αι μετά της Ελληνικής σχέσεις αυτής», του Αχιλλέα Λαζάρου, είναι μια έκδοση του Φ.Ι.ΛΟ.Σ για την βλάχικη γλώσσα την οποία χορήγησε η Ελληνικά Γαλακτοκομεία με αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση της ΤΥΡΑΣ.
Το βιβλίο πρόκειται να παρουσιαστεί στο Μουσείο Τσιτσάνη, σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, στις 7 το απόγευμα.
Για το έργο θα μιλήσουν ο κ. Μιχάλης Τρίτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η κ. Ευαγγελία Αναστασίου, εκπαιδευτικός – πτυχιούχος Πανεπιστημίου Σορβόννης, και ο κ. Θεόδωρος Νημάς, πρόεδρος του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.
Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Τόλης.
trikalaenimerosi.gr
