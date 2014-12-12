Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητά με ανακοίνωσή του το ΠαΣοΚ, με βάση καταγγελίες που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό της Αθήνας ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων Νίκος Κακκαβάς.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

“Χθες στο δελτίο του Kontra ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων κ. Κακκαβάς, αποκάλυψε ότι από τους ελέγχους που έχουν γίνει, έχουν προκύψει αποδεικτικά στοιχεία για μαϊμού επιδοτήσεις προς συγγενικά πρόσωπα Βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας.

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ η παρέα του κ. Μπαμπασίδη που ακούγεται στις συνακροάσεις και είναι μάλιστα αυτή που δίνει στοιχεία στην οικονομική αστυνομία.

Αν ισχύουν τα καταγγελλόμενα, τίθεται ένα μείζονος σημασίας ζήτημα:

Πώς και γιατί παραμένουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο; Πώς διασφαλίζεται οτι οι εμπλεκόμενοι συμβάλλουν στη διαλεύκανση των ερευνών και δεν παρεμποδίζουν το έργο της δικαιοσύνης;

Το Μέγαρο Μαξίμου θα απαντήσει για τον Βουλευτή του, που σε βάρος του γίνονται τέτοιες καταγγελίες; Ισχύουν ή είναι ψέματα;

Είναι η δεύτερη ημέρα που περιμένουμε απαντήσεις από τους κύριους Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο. Γιατί τέτοια αφωνία;”

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, Νίκου Κακαβά, στο Kontra Channel, στον Νίκο Παναγιωτόπουλο.

trikalaenimerosi.gr