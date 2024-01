Από την Πέμπτη 18/1 έως την Τετάρτη 24/1 στον Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων θα προβάλλεται η ταινία «How to have sex».​

Η ταινία θα προβληθεί τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου από την Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων, στις 21:45, στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο των κοινών προβολών για την περίοδο 2023-2024

Ώρες προβολών 20.00 και 22.15

Γενική είσοδος 5 €, φοιτητικά –μαθητικά 4 €

Πληροφορίες: Τηλ. 24310 20090

facebook/Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

18/1-24/1 HOW TO HAVE SEX

Στα Μάλια φτάνουν τρεις φίλες που έχουν μόλις ολοκληρώσει τις εισαγωγικές εξετάσεις τους και για τις επόμενες μέρες έχουν ένα και μόνο πλάνο: να πιουν, να παρτάρουν και να κάνουν σεξ όσο περισσότερο μπορούν. Η ειδυλλιακή έναρξη του ταξιδιού τους, ωστόσο, σύντομα επισκιάζεται από τις τραυματικές συνέπειες της συναναστροφής τους με δύο αγόρια που γνωρίζουν στο ξενοδοχείο.

ΚΡΙΤΙΚΕΣ

Συναισθηματικά αφοπλιστικό και σοκαριστικά εύστοχο στην απεικόνιση των πολυπλοκοτήτων της σεξουαλικής συναίνεσης, ένα από τα καλύτερα ντεμπούτα των τελευταίων ετών, που δεν διστάζει να θίξει προβληματισμούς μέχρι σήμερα εγκλωβισμένους σε ιδιωτικές συζητήσεις. Γ.Καντέα-Παπαδόπουλος -αθηνόραμα

18/1-24/1 HOW TO HAVE SEX Κοινωνική 98΄​

25/1-31/1 ΠΕΣΜΕΝΑ ΦΥΛΛΑ Δραματική Κομεντί 81΄

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων