Ελλάδα-Φινλανδία 92-89: Πήρε το χάλκινο η εθνική στο Eurobasket

Μετά από σπουδαία εμφάνιση (έστω κι αν μας έβγαλε τη ψυχή στο τέλος), η Εθνική μας επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ και έκανε δικό της το χάλκινο μετάλλιο! Το 6ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης και το πρώτο μετά από 16 ολόκληρα χρόνια!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και τις δυο κρίσιμες βολές στο φινάλε!

Η Εθνική ξεκίνησε με τρία γκαρντ (Κατσίβελης, Σλούκας, Ντόρσεϊ), «τεσσάρι» τον Παπανικολάου και στο «5» τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η Φινλανδία με τους Λιτλ, Γκράντισον, Βαλτόνεν, Γιαντούνεν και Μάρκανεν. Η ελληνική ομάδα μπήκε με όρεξη, προηγούμενη με 5-0 και 8-3. Με το σκορ 12-11, η Εθνική έκανε ένα σερί 8-0 και ξέφυγε με 20-11. Ο Τολιόπουλος με τρίποντο έγραψε το 24-15 που ήταν και το σκορ της α’ περιόδου. Ο Γιάννης είχε 6 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Σλούκας με τρίποντο το 27-17, με την Εθνική να μετράει 6/9! Οι Φινλανδοί έβγαλαν αντίδραση και έφεραν το ματς στον πόντο (27-26). Ο Ντόρσεϊ έκοψε τη φόρα τους (30-26), μετρώντας 4/5 τρίποντα! Με Γιάννη και Σλούκα στο 36-26. Και πάλι η Φινλανδία επέστρεψε (37-33). Ο Τολιόπουλος με τρίποντο το 40-33. Ο Γιάννης το 45-34, παίρνοντας και το 3ο φάουλ του Μούρινεν. Με γκολ-φάουλ του Τολιόπουλου στο +14 (48-34), με την ελληνική ομάδα να κλείνει ιδανικά το α’ μισό! Γιάννης (16π.), Ντόρσεϊ (11π.) και «Τολιό» (9π.) πρώτοι σκόρερ της Εθνικής. Για τους Φινλανδούς, ουδείς διψήφιος. Ο Μάρκανεν στους 6, με τον Παπανικολάου να κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω του.

Η Φινλανδία μπήκε με τρίποντο στην επανάληψη (48-37), αλλά η Ελλάδα κράτησε τον έλεγχο και πήγε στο 53-39. Οι Φινλανδοί πλησίασαν σε 53-46, για να απαντήσει ο Ντόρσεϊ (56-46). Τρίποντα και από τους Μάρκανεν, Τολιόπουλο για το 59-49. Έριξε πάλι τη διαφορά η Φινλανδία (59-53), όμως ο Γιάννης έκανε το 63-53. Με τρίποντο και από τον Μήτογλου, η Εθνική έκλεισε την γ’ περίοδο στο +13 (69-56).

Με νέο τρίποντο του Μήτογλου στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, στο 73-59! Η Φινλανδία στο 73-63, αλλά κι άλλο τρίποντο από τον Τολιόπουλο έκανε το 76-63! Ο Γιάννης, έχοντας επιστρέψει στο παρκέ, έγραψε το 78-63 στο 35’! Ο Τάιλερ με νέα «βόμβα» το 81-64 και το μετάλλιο δεν χανόταν! Η Φινλανδία στην ύστατη προσπάθειά της μείωσε σε 85-75 και σε 86-79. Τρίποντο του Ενκαμούα στο τελευταίο λεπτό έκανε το 86-82, με τον Σπανούλη άρον-άρον να παίρνει τάιμ άουτ. Ο Γιάννης «μίλησε» εκεί και με γκολ-φάουλ το 89-82!

Ο Μάρκανεν με τρίποντο το 89-85. Λάθος από τον Γιάννη και στα 20’’ απ’ τη γραμμή ο Λιτλ το 89-87. Στα 17’’ ο Σλούκας με 1/2 βολές το 90-87. Στα 5’’ ο Βαλτόνεν κέρδισε το φάουλ απ’ τον Παπανικολάου σε προσπάθεια για τρίποντο. Μέσα οι δυο πρώτες, έξω η τρίτη (90-89). Ο Γιαντούνεν το επιθετικό ριμπάουντ αλλά αστόχησε! Στα 4’’ απ’ τη γραμμή ο Γιάννης το 92-89. Άστοχος από μακριά ο Γιαντούνεν και …τρίτη στην Ευρώπη η Ελλάδα!

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89.

