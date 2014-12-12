Στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Ε.Η.Π.Κ.) 2025 με γενικό θέμα «Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γεφυρώνοντας το παρελθόν με το μέλλον», η είσοδος στο σπήλαιο της Θεόπετρας και το Κέντρο Τεκμηρίωσης και Εκπαίδευσης Σπηλαίου Θεόπετρας (Κ.Τ.Ε.Σ.Θ.) θα είναι ελεύθερη για το κοινό το Σάββατο 27/9 και την Κυριακή 28/9/2025.

Παράλληλα, η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας (Γραφείο Β. Ελλάδος) διοργανώνει εκπαιδευτική δράση στο σπήλαιο και το Κ.Τ.Ε.Σ.Θ., την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, με τίτλο «Σπήλαιο Θεόπετρας: στοιχεία οργάνωσης ενός χώρου προϊστορικής κατοίκησης».

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η ανάδειξη της οργανωμένης ανθρώπινης παρουσίας σε έναν χώρο που πρόσφερε η φύση και χρησιμοποίησε ο άνθρωπος με ποικίλους τρόπους, από την παλαιολιθική μέχρι και τη νεολιθική περίοδο. Τα σωζόμενα υλικά κατάλοιπα συμβάλλουν σε μια προσπάθεια ανασύνθεσης της διαμόρφωσης του σπηλαίου, όπως αυτή υπαγορεύτηκε από τις εκάστοτε ανάγκες που οδήγησαν τον άνθρωπο στο εσωτερικό του.

Η δράση θα περιλαμβάνει περιήγηση στο σπήλαιο και το Κ.Τ.Ε.Σ.Θ., παρουσίαση του πολυμεσικού προγράμματος «Ιστορίες και μύθοι από τα βάθη της σπηλιάς», προβολή ταινίας, ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, επιτραπέζιο παιχνίδι και εικαστικό εργαστήριο. Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν οι μαθητές σχολικών μονάδων που δήλωσαν συμμετοχή.