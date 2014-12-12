Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η Τροχαία Τρικάλων πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο του νομού, την εβδομάδα 11–17 Αυγούστου 2025.

Συνολικά διενεργήθηκαν 86 έλεγχοι, με τις παραβάσεις να φτάνουν τις 18:

  • 9 σε οδηγούς δικύκλων,

  • 3 σε χρήστες ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.),

  • 3 σε επιβάτες δικύκλων,

  • 1 σε επιβάτη ΕΠΗΟ.

Η προσπάθεια δεν στοχεύει στην επιβολή προστίμων, αλλά στην ευαισθητοποίηση οδηγών και επιβατών για τη χρήση πιστοποιημένου κράνους – ένα απλό αλλά κρίσιμο μέτρο που σώζει ζωές.

Θεσσαλία: 742 έλεγχοι – 86 παραβάσεις συνολικά

Σε επίπεδο Θεσσαλίας, την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν:

  • 742 έλεγχοι και

  • 86 παραβάσεις, με κατανομή:

    • Λάρισα: 411 έλεγχοι / 27 παραβάσεις,

    • Μαγνησία: 138 έλεγχοι / 35 παραβάσεις,

    • Τρίκαλα: 86 έλεγχοι / 18 παραβάσεις,

    • Καρδίτσα: 107 έλεγχοι / 8 παραβάσεις.

Η εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με στόχο την εμπέδωση οδικής συνείδησης και την καθιέρωση της χρήσης κράνους ως αυτονόητη πράξη ευθύνης.