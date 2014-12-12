Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η Τροχαία Τρικάλων πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο του νομού, την εβδομάδα 11–17 Αυγούστου 2025.

Συνολικά διενεργήθηκαν 86 έλεγχοι, με τις παραβάσεις να φτάνουν τις 18:

9 σε οδηγούς δικύκλων,

3 σε χρήστες ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.),

3 σε επιβάτες δικύκλων,

1 σε επιβάτη ΕΠΗΟ.

Η προσπάθεια δεν στοχεύει στην επιβολή προστίμων, αλλά στην ευαισθητοποίηση οδηγών και επιβατών για τη χρήση πιστοποιημένου κράνους – ένα απλό αλλά κρίσιμο μέτρο που σώζει ζωές.

Θεσσαλία: 742 έλεγχοι – 86 παραβάσεις συνολικά

Σε επίπεδο Θεσσαλίας, την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν:

742 έλεγχοι και

86 παραβάσεις , με κατανομή: Λάρισα : 411 έλεγχοι / 27 παραβάσεις, Μαγνησία : 138 έλεγχοι / 35 παραβάσεις, Τρίκαλα : 86 έλεγχοι / 18 παραβάσεις, Καρδίτσα : 107 έλεγχοι / 8 παραβάσεις.



Η εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με στόχο την εμπέδωση οδικής συνείδησης και την καθιέρωση της χρήσης κράνους ως αυτονόητη πράξη ευθύνης.