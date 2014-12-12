Έλεγχοι για κράνος - 18 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στα Τρίκαλα
Τρίκαλα | 18 Αυγ 2025, 18:50
Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», η Τροχαία Τρικάλων πραγματοποίησε εντατικούς ελέγχους στο οδικό δίκτυο του νομού, την εβδομάδα 11–17 Αυγούστου 2025.
Συνολικά διενεργήθηκαν 86 έλεγχοι, με τις παραβάσεις να φτάνουν τις 18:
-
9 σε οδηγούς δικύκλων,
-
3 σε χρήστες ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.),
-
3 σε επιβάτες δικύκλων,
-
1 σε επιβάτη ΕΠΗΟ.
Η προσπάθεια δεν στοχεύει στην επιβολή προστίμων, αλλά στην ευαισθητοποίηση οδηγών και επιβατών για τη χρήση πιστοποιημένου κράνους – ένα απλό αλλά κρίσιμο μέτρο που σώζει ζωές.
Θεσσαλία: 742 έλεγχοι – 86 παραβάσεις συνολικά
Σε επίπεδο Θεσσαλίας, την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν:
-
742 έλεγχοι και
-
86 παραβάσεις, με κατανομή:
-
Λάρισα: 411 έλεγχοι / 27 παραβάσεις,
-
Μαγνησία: 138 έλεγχοι / 35 παραβάσεις,
-
Τρίκαλα: 86 έλεγχοι / 18 παραβάσεις,
-
Καρδίτσα: 107 έλεγχοι / 8 παραβάσεις.
-
Η εκστρατεία της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται, με στόχο την εμπέδωση οδικής συνείδησης και την καθιέρωση της χρήσης κράνους ως αυτονόητη πράξη ευθύνης.