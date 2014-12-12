Τη διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου στον Δήμο Φαρκαδόνας αποφάσισε η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, συγκροτήθηκε τριμελής ελεγκτική ομάδα, αποτελούμενη από τους υπαλλήλους της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του νομού Τρικάλων, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών. Συντονιστής της ομάδας ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Παλάτος, ενώ μέλη είναι οι κ. Σωτήριος Κουνής και κα. Ευανθία Πάτρα.

Ο έλεγχος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην έδρα του Δήμου Φαρκαδόνας ή σε άλλο χώρο όπου κριθεί αναγκαίο, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2025. Θα έχει διάρκεια πέντε εργάσιμων ημερών και μπορεί να διεξαχθεί είτε με επιτόπιο έλεγχο είτε με έλεγχο γραφείου.

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η διερεύνηση ζητημάτων που αναφέρονται σε ανώνυμες καταγγελίες, οι οποίες είχαν περιέλθει στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων μέσω της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, η ελεγκτική ομάδα θα συντάξει σχετική έκθεση με τα αποτελέσματα, η οποία θα αποσταλεί στη ΔΥΕΕ Τρικάλων εντός ενός μήνα.

