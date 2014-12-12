Με τρία «Μην» η ΔΕΥΑΤ ξεκινά εκστρατεία ενημέρωσης για τους πολίτες. Στόχος, να ευαισθητοποιηθούν όλοι/ες, ακολουθώντας κανόνες με απλές, καθημερινές πράξεις. Τα δε οφέλη αυτών των πράξεων, θα είναι άμεσα ορατά στα φρεάτια, στην αποχέτευση, στο νερό.

Η συγκεκριμένη εκστρατεία με τίτλο «Μικρές Πράξεις, Μεγάλο Οφελος», στοχεύει στο να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την πόλη μας, το νερό, την ίδια την καθημερινότητα.

«Μη σπαταλάς»

Η πρώτη καμπάνια αφορά τη σπατάλη νερού: Το νερό είναι πολύτιμο, μην το σπαταλάς», αναφέρει η σχετική αφίσα, που σημειώνει 6 απλές, βασικές συμβουλές για να μη χάνεται πολύτιμο νερό: στο ξύρισμα, στο ντους, στις διαρροές, στο πότισμα φυτών, στο πλυντήριο ρούχων, στην καθαριότητα μπαλκονιών, η ΔΕΥΑΤ μας λέει τι να κάνουμε ή τι να μην κάνουμε. Διότι «Μαζί μπορούμε να προστατέψουμε το νερό που χάνεται».

«Μην πετάς»

Η δεύτερη καμπάνια αφορά κάτι φαινομενικά απλό: τα υγρά μαντηλάκια στην τουαλέτα. Διότι «δε διαλύονται στο νερό», «φράζουν τη αποχέτευση», «αυξάνουν τα απόβλητα» και πολλά άλλα δυσάρεστα για το σύστημα αποχέτευσης.

«Μην αφήνεις»

Η τρίτη καμπάνια αφορά στα φρεάτια. Η ΔΕΥΑΤ προτρέπει για απλές ενέργειες: «μην αφήνεις σκουπίδια ή μπάζα στα φρεάτια», «μη ρίχνεις φύλλα ή χαρτιά στους δρόμους», «μην αφήνεις αντικείμενα κοντά στα φρεάτια».

Διότι τα φρεάτια φράζουν, εμποδίζοντας το βρόχινο νερό να ρέει προς το δίκτυο ομβρίων, με αποτέλεσμα να πλημμυρίζουν οι δρόμοι. Η δημοτική επιχείρηση ζητά τη βοήθεια όλων, καθώς η ίδια συντηρεί τακτικά τα φρεάτια, αλλά η μικρή συμβολή των πολιτών με τις μικρές αυτές συμβουλές, κρίνεται σημαντικός παράγοντας για να αποφεύγονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Από το γραφείο Τύπου