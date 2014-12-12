Ενας Τρικαλινός συνελήφθη από την Αστυνομία καθώς μέσα σε μια χάρτινη σακούλα, έκρυβε στο εσωτερικό κορνίζας, ποσότητες ηρωίνης και κάνναβης.

Η ανακοίνωση:

Συνελήφθη, χθες (29-09-2025) το απόγευμα στα Τρίκαλα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι κατελήφθη να φέρει μία χάρτινη σακούλα που περιείχε κορνίζα και στο εσωτερικό της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ηρωίνης, βάρους -1- γραμμαρίου και μία χάρτινη συσκευασία με ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης αποξηραμένης, βάρους -0,5- γραμμαρίων.