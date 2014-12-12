Εξιχνιάσθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών και αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Γρεβενών υπόθεση κλοπής δίκυκλης μοτοσυκλέτας, που τελέστηκε σε βάρος 27χρονου, σε περιοχή των Γρεβενών.



Συγκεκριμένα, ο 27χρονος κατήγγειλε ότι την 14 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, άγνωστοι αφαίρεσαν από προαύλιο χώρο επιχείρησης, ιδιοκτησίας του, σε περιοχή των Γρεβενών, την δίκυκλη μοτοσυκλέτα του, χρηματικής αξίας περίπου 10.000 ευρώ.



Μετά από ενδελεχή έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων των προαναφερόμενων αστυνομικών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 2 ατόμων, ενός ανήλικου και ενός 30χρονου, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε, από κοινού τέλεσαν την 14-07-2025 τις πρώτες πρωινές ώρες, την προαναφερόμενη κλοπή.



Αφαιρεθείσα δίκυκλη μοτοσικλέτα βρέθηκε σε περιοχή των Τρικάλων και θα αποδοθεί στον νόμιμο κάτοχό της.



Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.