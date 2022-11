Το Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 18:30, στην αίθουσα του Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού του Μουσείου Τσιτσάνη στα Τρίκαλα, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής της εικαστικού Ελένης Τσιλιλή με τίτλο «Φευγαλέες Προσεγγίσεις» και θα παρουσιασθεί το βιβλίο της ποιήτριας Παρασκευής Αλέξη με τίτλο «Μόνο αν βρέξει», εκδόσεις λογείον/2019.

Την έκθεση ζωγραφικής θα προλογίσει ο εικαστικός - χαράκτης Ηλίας Κοτσίρας.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει η φιλόλογος - θεατρολόγος & Διευθύντρια του 4ου Γυμνασίου Τρικάλων, Αθανασία Τσιοτινού και ποιήματα θα διαβάσει η ηθοποιός - εμψυχώτρια Βάσω Γκουγκαρά.

Η έκθεση ζωγραφικής θα διαρκέσει από Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022 έως Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022 (αίθουσα Δίδυμου Οθωμανικού Λουτρού του Μουσείου Τσιτσάνη, Τρίκαλα / ώρες επίσκεψης: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00 & 18:00-21:00, Σάββατο & Κυριακή 09:00-21:00).

Βιογραφικά:

ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΛΙΛΗ

Η Ελένη Τσιλιλή γεννήθηκε στα Τρίκαλα, όπου ζει και εργάζεται ως εκπαιδευτικός εικαστικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009) με καθηγητές τον τρικαλινό κ. Ηλία Κοτσίρα (χαράκτης) καθώς επίσης τον κ. Γιώργο Σκυλογιάννη (ζωγράφος) και τον κ. Κυριακό Μορταράκο (ζωγράφος) . Έχει πάρει μέρος στην μπιενάλε στο Bari της Ιταλίας 2021 Bibart Biennale Internazionale d’arte και στην μπιενάλε των Σκοπίων Osten Biennal of Drawing στα Σκόπια 2020 με εκπρόσωπο και στις δυο της ελληνικής συμμέτοχης την κ. Μαρίνα Γκοντά (ιστορικός τέχνης δρ Σορβόννης), ενώ στην Osten Biennal of Drawing των Σκοπίων, η ελληνική συμμετοχή έλαβε και βράβευση για το σύνολο των έργων. Επιπλέον συμμετέχει στο project τέχνης του Copelouzos Family Art Museum που έχει τίτλο «COV-ART PROJECT» και σχετίζεται με την πανδημία που ζήσαμε. Σε αυτό το project προσκάλεσαν καλλιτέχνες, από όλο τον κόσμο να συμμετάσχουν με έργο τους πάνω σε μία μάσκα από καμβά, η οποία θα εκτεθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συμμετέχει στην έκθεση «Μεταβάσεις» στο Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης (Θεσσαλονίκη), στα πλαίσια του Balkan Art Festival με την Εγκατάσταση «Στην ύλη εισχώρησα ουρλιάζοντας», διαστάσεις μεταβλητές με την Εικαστική ομάδα «ΕΝ ΦΛΩ». Το 2021 πήρε μέρος επίσης στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης στη γκαλερί Medina Roma.Arte συμμετέχοντας στην ομαδική έκθεση “Go With The Flow” που επιμελήθηκε η Γεωργία Τρουλη. Συμμετοχή έχει επίσης σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα με την κ. Νικολένα Καλαιτζάκη ιστορικό τέχνης. Σκίτσο της επίσης έχει βραβευτεί στον 5ο πανελλήνιο διαγωνισμό στα Καλάβρυτα, 2017. Μερικά από τα έργα της βρίσκονται στη μόνιμη Εθνική Πινακοθήκη των Σκοπίων, στη συλλογή του Ολυμπιακού Αθλητικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές. Τέλος έχει κάνει την εικονογράφηση για το παιδικό βιβλίο με τίτλο “Ο Τρίτων της Αλοννήσου” του Γεωργίου Τσουρλή και έργο της κοσμεί το εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής ''Μόνο αν βρέξει'' της Παρασκευής Αλέξη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΕΞΗ

Η Παρασκευή Αλέξη κατάγεται από τη Δεσκάτη Γρεβενών. Ζει και εργάζεται στα Τρίκαλα. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «ΤΑΞΗ ΟΝΕΙΡΩΝ» (ΝΕΟΣ ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ – ΕΥΘΥΝΗ/ 2012) και «ΜΟΝΟ ΑΝ ΒΡΕΞΕΙ» (ΛΟΓΕΙΟΝ /2019). Έχει γράψει τους στίχους στην πρωτότυπη μουσικοαφηγηματική παράσταση «Το πνεύμα των Χριστουγέννων» που παρουσιάστηκε από το Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων το 2014. Ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί στην επιστημονική επετηρίδα «Τρικαλινά», στα λογοτεχνικά περιοδικά «Παρέμβαση», «Κοράλλι», κ.α.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων