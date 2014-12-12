Κλασική η ποδηλατάδα στα Τρίκαλα από τον Δήμο Τρικκαίων στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας… αλλά φέτος είχε κι ένα άλλο χαρακτηριστικό. Συνέδεσε τμήμα των υπαρχόντων ποδηλατοδρόμων και τμήμα όσων κατασκευάζονται, αποδεικνύοντας πόσο εύκολο είναι να κινηθεί κάποιος/α με το ποδήλατό του/της στην πόλη.

Με δεδομένο ότι σχεδόν 20 χλμ. ποδηλατοδρόμων θα είναι λειτουργικά για περίπου 45.000 ποδήλατα, η ποδηλατοβόλτα την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 κατέδειξε τη σημασία της ασφαλούς μετακίνησης με ποδήλατο.

Ξεκινώντας από την πλατεία Ρήγα Φεραίου, οι ποδηλάτες/ισσες κάθε ηλικίας διέσχισαν πεζή τον πεζόδρομο της Ασκληπιού, μεταφέροντας μαζικά το μήνυμα της ασφαλούς κίνησης πεζών.

Ακολούθησε μία ποδηλατική διαδρομή 8,9 χλμ. από τον ποδηλατόδρομο των οδών Καποδιστρίου, Κοραή, Καλαμάτα, Αμαλίας, Ιακωβάκη, με συνέχεια στο μουσείο Τσιτσάνη και στον νέο ποδηλατόδρομο της οδού Εθνικής Αντίστασης.

Από εκεί, μέσω του κόμβου στην οδό Κοσμά Αιτωλού, η ποληδατάδα κινήθηκε μέσω της οδού Φαρμάκη και των δρόμων πέριξ του 1ου ΕΠΑΛ, προς τον ποδηλατόδρομο των οδών Παλαιολόγου κα Κονδύλη.

Φτάνοντας στην κεντρική πλατεία και πάλι οι συμμετέχοντες/ουσες έδειξαν τη ορθή κίνηση εντός της, με το ποδήλατο ανά χείρας και πεζή. Ο τερματισμός έγινε και πάλι στην οδό Ρήγα Φεραίου, όπου κληρώθηκαν πλούσια δώρα από τον Δήμο Τρικκαίων: 1 ποδήλατο , 10 ποδηλατικά κράνη και 5 τρόμπες ποδηλάτου.

Και το μήνυμα σαφές: Με ασφάλεια στους ποδηλατοδρόμους, τηρώντας την κίνηση πεζών στους πεζόδρομους και τη σηματοδότηση στους δρόμους.

Το μήνυμα μετέφεραν πριν την έναρξη της ποδηλατάδας, ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων Μιχάλης Λάππας και ο διοικητής του τμήματος Τροχαίας Τρικάλων κ. Κ. Κωστακόπουλος, που αναφέρθηκαν και στις δράσεις της Εβδομάδας Κινητικότητας. Παρέστησαν επίσης, η πρόεδρος της e-trikala ΑΕ Εφη Λεβέντη και οι δημοτικοί σύμβουλοι Βίβιαν Τέγου και Ακης Αναστασίου.

Από το γραφείο Τύπου