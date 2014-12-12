Σοκ στον Βόλο. Πριν από λίγη ώρα άνδρας σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η συζυγοκτονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος της μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος.

Οι αστυνομικοί αναζητούν άνδρα υπήκοο Αλβανίας, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας την Γλαδστωνος.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

